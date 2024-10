Startup coleta 5,9 mil kg de resíduos em praias e ruas de cinco estados brasileiros

A SOLOS, startup de impacto social que desenvolve soluções inteligentes de economia circular, promoveu sete mutirões de limpeza e plantio durante o mês de setembro. A ação ocorreu na orla de praias e ruas de sete cidades, espalhadas pelos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram plantadas 40 mudas e coletados 5,9 mil kg de resíduos, direcionados para cooperativas parceiras, com a contribuição de 380 voluntários.

A iniciativa é parte da campanha ‘O Descarte Correto Transforma’, em prol do Dia Mundial da Limpeza, também conhecido como ‘Clean Up Day’. Para a realização, a SOLOS uniu esforços com Braskem, BASF, Cetrel, Acelen e Movimento Plástico Transforma, para atuarem em ações de engajamento da sociedade civil e voluntariado corporativo.

De acordo com Saville Alves, Líder de Negócios da SOLOS, o principal objetivo foi mobilizar, conscientizar e incentivar a mudança de comportamento da população. “Entendemos o tamanho do impacto que o descarte inadequado de resíduos pode gerar e, por isso, queremos mostrar a importância de refletir o comportamento para promover a sustentabilidade e conservação do planeta”, explica.

A SOLOS apoiou em toda a operação das ações, como mobilizar voluntários e comunidade local, disponibilizar infraestrutura e equipamentos, além de conduzir dinâmicas de experiências sustentáveis e educação ambiental.