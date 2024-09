Start Arte recebe projeto “Cores do Mundo”  no mês das crianças na unidade Macunis

O mês das crianças promete ser inesquecível no Start Arte Macunis (@start.arte). Nos dias 05 e 12 de outubro, o espaço vai receber o projeto “Cores do Mundo”, com atividades lúdicas e criativas para todas as idades. Em uma jornada mágica, crianças e adultos poderão explorar diferentes universos, superar desafios, criar histórias, fortalecer laços e resgatar emoções.

ATIVIDADES PARA TODAS AS IDADES

O projeto, idealizado por um time de criativos, vai contar com atrações temáticas: “Mundo da Música e da Dança” para famílias com bebês de 0 a 18 meses; “Mundo das Sensações” para pais e bebês de 18 meses a 3 anos; e o “Enigma – Os Guardiões das Cores Perdidas” para adultos e crianças.

Pela manhã, das 9h às 12h, as oficinas serão direcionadas para pais e seus bebês. Já na parte da tarde, das 14h às 18h, as atividades atenderão famílias com pequenos de 4 a 9 anos. Em cada período, o público vai participar de atividades que estimulam a imaginação e a criatividade.

RESGATANDO AS CORES DO MUNDO

Dividida em diferentes faixas etárias, a programação traz experiências personalizadas para cada grupo. Pais com bebês de colo poderão explorar o “Mundo da Música e da Dança”, um espaço cheio de possibilidades, com sons e movimentos que estimulam o desenvolvimento sensorial e motor. Já as famílias com bebês de 18 meses a 3 anos poderão vivenciar o “Mundo das Sensações”, uma aventura musical repleta de cores, aromas e texturas.

O evento ainda vai contar com o “Enigma – Os Guardiões das Cores Perdidas”. Em uma missão repleta de desafios e brincadeiras, adultos e crianças terão a oportunidade de desvendar mistérios, colocando a criatividade em prática e aprendendo sobre a importância do trabalho em equipe.

A jornada contará com três universos mágicos: o Mundo da Imaginação, onde os participantes poderão unir dois contos clássicos, construindo cenários fantásticos e entrando na brincadeira do faz de conta; o Munda da Criatividade, com uma oficina artística que permitirá que os participantes explorem diferentes materiais e técnicas; e o Mundo das Emoções, com atividades de mindfulness para o fortalecimento dos laços familiares.

EQUIPE EXPERIENTE

Os idealizadores do projeto estarão presentes nos dois dias de evento. Isadora Favero (@isadorafavero_), Priscilla Labronici (@ludique_se), Vera Duarte (@brincando_juntos) e Fernando Ferrari (@fernandoferrari.psi) conduzirão as atividades, garantindo momentos de alegria e de muito aprendizado.

“Queremos proporcionar experiências que estimulem o desenvolvimento integral das crianças, fortalecendo os laços familiares e criando memórias inesquecíveis”, afirma Priscilla Credidio, educadora e diretora artística do Start Arte.

SERVIÇO:

EVENTO “CORES DO MUNDO”

5 e 12 de outubro de 2024

Start Arte Macunis (@start.arte)

Rua dos Macunis, 180 – Pinheiros

Informações: (11) 9 4747-6779

Horários:

Famílias com bebês de 0 a 18 meses: 9h às 10h

Famílias com bebês de 18 meses a 3 anos: 10h30 às 12h

Famílias com crianças de 4 a 9 anos: das 14h às 15h30

ou das 15h30 às 18h

Passaportes em (https://festou.com.br/loja/692/startarte)

MUNDO DA MÚSICA E DA DANÇA

2 pessoas: 180,00

3 pessoas: 240,00

4 pessoas: 280,00

MUNDO DAS SENSAÇÕES

2 pessoas: 200,00

3 pessoas: 270,00

4 pessoas: 320,00

ENIGMA: OS GUARDIÕES DAS CORES PERDIDAS

(Com 3 mundos: Imaginação, Criatividade e Emoções)

2 pessoas: 200,00

3 pessoas: 270,00

4 pessoas: 320,00

5 pessoas: 350,00

Acima de 5 pessoas: R$ 70,00; cada participante adicional.