Start Arte Macunis oferece programação especial para crianças

Instalado em Pinheiros, o Start Arte Macunis (@start.arte) é um belo refúgio para a garotada. Em um ambiente seguro e acolhedor, as crianças podem explorar, criar e se divertir livremente.

Até 31 de julho de 2024, o espaço de arte-educação vai oferecer uma programação completa para crianças de 4 a 10 anos. Pensado especialmente para o mês de recesso escolar dos pequenos, o programa de férias terá oficinas de pintura, de jardinagem, de culinária, jogos lúdicos e brincadeiras clássicas, além de outras atrações exclusivas coordenadas pelos experientes arte-educadores da unidade Macunis.

ATIVIDADES CRIATIVAS E DIVERTIDAS

Em 5 de julho, no período da manhã, em uma prática Aula de Jardinagem, os pequenos conheceram vários temperos. Já no dia 24 de julho, no período da tarde, as crianças vão elaborar uma Caixa Surpresa com Elementos da Natureza.



Durante a programação de julho, a garotada ainda aprenderá deliciosas receitas, como Cupcake (8/7), Salada de Frutas (17/7), Sanduíche Divertido (22/7) e Cookies Decorados (26/07).

Todos os dias, a equipe também vai promover brincadeiras de quintal. A lista inclui queimada, detetive, estátua, pega-pega, corre-cotia, dança das cadeiras, corrida do saco e caça ao tesouro.

BIOTERAPIA E MÚSICA

As sessões de bioterapia prometem encantar meninos e meninas. Todas as segundas, os pequenos poderão interagir com animais, desvendando, assim, algumas características das espécies. Já as aulas de música serão coordenadas pelo grupo Coruja em Cena, todas as quartas-feiras.

FESTA JULINA

Em 31 de julho, último dia do curso de férias, o Start Arte Macunis vai contar com espaço decorado e mesa de doces para uma animada Festa Julina. No período da manhã, as crianças vão aprender a customizar um chapéu de palha. A partir das 13h, o evento terá brincadeiras típicas e outras atrações para a garotada.

AMBIENTE ENCANTADOR

Idealizada por experientes educadores, a unidade de Pinheiros une beleza e segurança. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar um espaço onde os pequenos possam se sentir livres e protegidos. A casa tem cozinha gourmet, horta, ateliês, brinquedos lúdicos, mural de escalada e uma ampla área ao ar livre.

EQUIPE EXPERIENTE

O Start Arte Macunis conta com educadores de diferentes áreas, que se dedicam a oferecer uma experiência única e enriquecedora para cada criança. A equipe é formada por pedagogos, professores, psicólogos, artistas e outros profissionais altamente capacitados.

Elaboradas pelo time de educadores, as atividades estimulam a criatividade, desenvolvem habilidades sociais, despertam a curiosidade, garantem momentos inesquecíveis e saudáveis para os pequenos exploradores.

INSCRIÇÕES

As inscrições já estão abertas e os pais precisam reservar as atividades pelo menos um dia antes da data selecionada. É possível contratar uma diária ou pacotes semanais. Mais informações em (@start.arte).

CURSO DE FÉRIAS PARA CRIANÇAS

NO START ARTE MACUNIS

Quando: de 1 a 31 de julho de 2024

Horários: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Endereço: Rua dos Macunis, 180 – Pinheiros

Público: crianças de 4 a 10 anos de idade

VALORES:

Meio período (4 horas):

Diária: R$ 175

Semanal: R$ 831

Almoço opcional:

R$ 32

Período integral (8 horas de atividades

e mais 1 hora de almoço):

Diária: R$ 260

Semanal: R$ 1.235