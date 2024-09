Starlink recua e afirma que vai bloquear o X no Brasil

A Starlink, de Elon Musk, afirmou nesta terça-feira (3), que irá bloquear o acesso ao X, antigo Twitter, no Brasil.

A empresa havia sinalizado anteriormente que descumpriria a ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para bloquear a rede social que também pertence a Musk, mas usou o próprio X para recuar e confirmar que vai cumprir a determinação.

No última sexta-feira (30), Moraes determinou a derrubada “imediata, completa e integral” do funcionamento do X, que saiu do ar no Brasil de forma gradual a partir da mesma data. Moraes citou, na decisão, a desobediência da plataforma para bloquear diversos perfis. Ainda apontou que a empresa estava descumprindo determinação judicial para indicar representante legal no Brasil.

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve, na segunda-feira (2), a suspensão da rede social.

Antes de suspender o X, o ministro já havia bloqueado as contas da Starlink para cobrar multas aplicadas contra a rede de Musk.

A Starlink fornece serviços de internet via satélite para cerca de 250 mil assinantes no Brasil. Na mesma publicação em que anunciou que suspenderá o X no Brasil, a empresa sinalizou que seguirá recorrendo das decisões do Supremo.