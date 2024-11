SSP cria força-tarefa para investigar crime no aeroporto de Guarulhos

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo montou uma força-tarefa para investigar o crime que aconteceu na área externa do Aeroporto Internacional de Guarulhos na sexta-feira (8). Uma resolução foi publicada nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial do Estado oficializando a criação do grupo que auxiliará nos trabalhos. O anúncio foi feito pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A força-tarefa tem o objetivo de alinhar os pontos da investigação, que é conduzida pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A resolução, assinada pelo chefe da pasta da Segurança Pública, destaca a “necessidade de atuação integrada e coordenada entre as instituições policiais do estado para oferecer uma resposta célere e eficaz à sociedade, elucidando de forma precisa esse crime.”

O grupo será coordenado pelo secretário-executivo da SSP, delegado Osvaldo Nico Gonçalves. Além dele, participam o delegado Caetano Paulo Filho, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, a delegada do DHPP, Ivalda Aleixo, o coronel Pedro Luís de Souza Lopes, chefe do Centro de Inteligência da PM, o coronel Fábio Sérgio do Amaral, da Corregedoria da PM, e a perita criminal Karin Kawakami de Vicente.

Hoje, membros do Ministério Pública e da Polícia Federal participaram de uma reunião com as Polícias Civil, Militar e a Superintendência da Polícia Técnico-Científica na sede da pasta, no centro de São Paulo. O objetivo é compartilhar informações para que os demais órgãos colaborem com os trabalhos investigativos.

Desde a última sexta-feira, policiais da 2ª Delegacia da Divisão de Homicídios do DHPP atuam para esclarecer os fatos. Na tarde de sábado (9), três mochilas com armas de fogo foram encontradas nas imediações do aeroporto. Policiais do departamento compareceram ao local para realização de exame pericial complementar, inclusive com emprego de técnicas de coletas papiloscópicas. Os agentes apreenderam dois fuzis 762 e um fuzil 556, uma pistola 9 milímetros, uma placa automotiva, além dos carregadores e munições dessas armas.