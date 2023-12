SPTuris lança São Paulo Best Week, campanha para movimentar o comércio em dezembro

A Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Turismo (SPTuris), lançou uma ação para movimentar o comércio e os serviços da capital nas duas semanas finais do ano, quando as atividades econômicas diminuem. Entre 18 e 30 de dezembro, acontecerá a São Paulo Best Week (SPBW), com descontos e promoções em restaurantes, hotéis, passeios, lojas e serviços, para moradores e turistas.

Não há nenhum custo nem pré-requisito para o estabelecimento participar. Para oferecer descontos e promoções, os estabelecimentos interessados em participar devem cadastrar sua promoção até 14 de dezembro, pelo link www.spturis.com/spbw. O público poderá acompanhar as promoções pelo site https://cidadedesaopaulo.com/spbw/

A iniciativa é da São Paulo Turismo (SPTuris), empresa da Prefeitura e, para ajudar na divulgação da promoção, disponibiliza material digital que poderá ser baixado no hotsite SPBW.

A SPBW é uma das ações dos 470 anos capital, a serem comemorados em janeiro. “Queremos incentivar o comércio e os serviços nas duas semanas mais tranquilas do ano, quando normalmente há uma diminuição das atividades”, explica Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo. “A cidade funciona com tudo o que tem de bom, porém sem o trânsito e a correria do dia a dia.”

Dessa forma, moradores e turistas terão descontos em restaurantes, hotéis, passeios e lojas; ideia e aproveitar a cidade com mais calma no final de dezembro.

A iniciativa tem o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-SP), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-SP), Breakfast Weekend, Coletivo Pinheiros, Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb), Ohtels, Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), União dos Lojistas da 25 de Março (Univinco25), Visite o Centro de São Paulo e Visite São Paulo.

Entre os atrativos participantes estão os restaurantes La Casserole, Esther Rooftop e Azulejo; os bares Brahma, Guanabara e Orfeu; os hotéis InterContinental (Alameda Santos), Bourbon Ibirapuera e Holiday Inn Anhembi; e nos passeios, a Roda Rico e os Museus do Futebol e da Língua Portuguesa.

Para ganhar o desconto, é necessário avisar que chegou ao estabelecimento pela Best Week e apresentar o print do card da promoção.