SPTrans remaneja pontos temporariamente no Terminal Tucuruvi

A SPTrans informa que a partir de quinta-feira (14) as linhas 1705/10 Jd. Sâo João – Metrô Tucuruvi e 1705/51 Cemitério Pq. da Cantareira – Metrô Tucuruvi terão seus pontos remanejados na mesma plataforma devido à interferência no Terminal Tucuruvi. As alterações não interferem nos itinerários das linhas.