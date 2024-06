SPTrans reforça linhas de ônibus para show na USP

A SPTrans informa que no sábado (22) reforçará as linhas 8012/10 e 8022/10, ambas denominadas Metrô Butantã – Cid. Universitária, que circulam na Universidade de São Paulo, para facilitar o deslocamento dos interessados no “Show da cantora Marisa Monte e Orquestra Sinfônica da USP (OSUSP)’.

Confira as linhas:

8012/10 Cidade Universitária – Metrô Estação Butantã

8022/10 Metrô Butantã – Cidade Universitária