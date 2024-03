SPTrans realiza operação especial de transporte para atender ao público do Lollapalooza 2024

A SPTrans informa que nos dias 22, 23 e 24 de março, sempre a partir das 22h30 à 1h do dia seguinte, horário que poderá ser prorrogado, serão ativadas as linhas especiais 607L/10 Autódromo de Interlagos – Term. Santo Amaro e 607L/01 Autódromo de Interlagos – Term. Santo Amaro, para atender a saída do público do Festival Lollapalooza 2024. O ponto inicial da linha 607L/10 será na Av. Feliciano Correia (entre as ruas Pedro Santalúcia e Manoel de Teffé) e da linha 607L/01 na Av. Interlagos (Portão A), sentido centro, oposto Pça. Enzo Ferrari, ambas as linhas terão ponto final no Terminal Santo Amaro – Plataforma 2 (PMV 14).

Na sexta-feira (22) e no sábado (23), será cobrada a tarifa vigente, de $ 4,40, e o pagamento poderá ser realizado com todas as modalidades do Bilhete Único e dinheiro. Já no domingo (24) os passageiros terão o benefício da Tarifa Zero e poderão se deslocar, da 0h às 23h59, sem pagamento da tarifa, somente utilizando o Bilhete Único para passar pela catraca. Quem estiver sem um Bilhete também terá a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem.

Por conta do evento, nos três dias, das 11h à 1h do dia seguinte, 43 linhas terão desvios em seus itinerários na região do Autódromo de Interlagos, Zona Sul da cidade.

Comunicação ao público

Para as linhas 607L/10 e 607L/01 serão utilizados banners nos pontos de embarque e nas proximidades.Também terá banner no ponto de desembarque no Terminal Santo Amaro.



Todas as informações sobre o evento constam no site da SPTrans (www.sptrans.com.br) em Notícias e no Informativo SPTrans.

Confira a operação especial:

Linhas exclusivas para a Operação Saída



607L/10 Autódromo de Interlagos – Term. Santo Amaro

Dias: 22 de março (sexta-feira), 23 (sábado) e 24 (domingo)

Horário de funcionamento: das 22h30 à 01h do dia seguinte

Ponto Inicial: Av. Feliciano Correia (entre as Ruas Pedro Santalúcia e Manoel de Teffé)

Ponto Final: Terminal Santo Amaro – Plataforma 2 ( PMV 14)



Ida: Av. Feliciano Correia, R. Manoel de Teffé, Av. João Paulo da Silva, Av. Interlagos, Av. das Nações Unidas, acesso, Av. Padre José Maria e Term. Santo Amaro.

Volta: Terminal Santo Amaro, Av. Pe. José Maria, R. Br. do Rio Branco, Pça. Suzana Rodrigues, Rua Suzana Rodrigues, Al. Santo Amaro, Pça D. Francisco de Souza, Av. Vitor Manzini, R. Florenville, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, acesso a R. Plínio Schmidt (passagem lateral a linha de transmissão) Pça. Automóvel Clube Paulista, Av. Feliciano Correia.

607L/01 Autódromo de Interlagos – Term. Santo Amaro

Dias: 22 de março (sexta-feira), 23 (sábado) e 24 (domingo)

Horário de funcionamento: das 22h30 à 01h do dia seguinte

Ponto Inicial: Av. Interlagos (Portão A), sentido centro, oposto Pça. Enzo Ferrari

Ponto Final: Terminal Santo Amaro – Plataforma 2 ( PMV 14)

Ida: Av. Interlagos, Av. das Nações Unidas, acesso, Av. Padre José Maria e Term. Santo Amaro.

Volta: Terminal Santo Amaro, Av. Pe. José Maria, R. Br. do Rio Branco, Pça. Suzana Rodrigues, Rua Suzana Rodrigues, Al. Santo Amaro, Pça D. Francisco de Souza, Av. Vitor Manzini, R. Florenville, Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos,Ponte Jurubatuba, Av. Interlagos Pça. Moscou e Av. Interlagos.

Linhas com itinerários alterados

A SPTrans informa que, devido ao evento, haverá interferência viária na Av. Sen. Teotônio Vilela, entre as avenidas do Jangadeiro e Interlagos, Av. Feliciano Correia, Rua Plínio Schmidt e durante a operação Saída também na Av. Jacinto Júlio. Assim, as linhas de ônibus que circulam pela Av. Senador Teotônio Vilela, sentido Centro, serão desviadas para a Av. Jangadeiro, à esquerda na Pça. Moscou e à direita na Av. Interlagos. No sentido bairro, não haverá alteração. Para atendimento aos passageiros haverá um ponto de ônibus provisório na Av. do Jangadeiro, altura do nº 169.

As linhas que trafegam pelas imediações da Estação de trem Autódromo, via Rua Plínio Schmidt, e as que possuem ponto final neste local serão alteradas a partir do início da operação na sexta-feira (22) e prosseguirão até o término do evento.

Acompanhe as alterações:



5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

5370/21 Term. Varginha – Pq. Ibirapuera

5630/10 Term. Grajaú – Metrô Brás

5630/21 Cid. Dutra – Lgo. São Francisco

607M/10 Term. Grajaú – E.T. Água Espraiada

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro

637G/10 Grajaú – Pinheiros

637G/51 Jd. Eliana – Pinheiros

637J/10 Vl. São José – Pinheiros

675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

675G/41 Jd. Castro Alves – Metrô Jabaquara

675X/10 Term. Grajaú – Metrô Vila Mariana

695H/10 Jd. Herplin – Term. Sto. Amaro

695X/10 Term. Varginha – Metrô Jabaquara

695Y/10 Term. Parelheiros – Metrô Vila Mariana

N601/11 Term. Grajaú – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Sen. Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

5317/10 SESC/Orion – Pça. do Correio

675R/10 Grajaú – Metrô Jabaquara

Ida: Normal até a Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Av. Sen. Teotônio Vilela, Av. do Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

695Y/21 Term. Parelheiros – Est. Autódromo

Durante os dias do evento, a partir de sexta-feira (22), a linha deverá operar com seu ponto final na Av. Jair Ribeiro da Silva, sentido bairro (baia lateral à Estação Autódromo).

Ida: Normal até Rua Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, Rua Astolfo Vieira Resende, Rua José Ataliba Leonel, Rua Durval Moraes, Rua Astolfo Vieira Resende, Av. Jair Ribeiro da Silva, sentido Centro/Bairro, (Baia lateral da Estação Autódromo).

Volta : Av. Jair Ribeiro da Silva, sentido Centro/Bairro, (Baia lateral da Estação Autódromo), Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

502J/10 Est. Autódromo – Metrô Santa Cruz

Durante os dias do evento, a partir de sexta-feira (22), as linhas deverão operar com seu ponto final na Rua José Rufino da Silva, altura do nº 44.

Ida: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, prosseguindo normal.

Volta : Normal até a Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

502J/21 Vl. Joaniza – Est. Autódromo

Durante os dias do evento, a partir de sexta-feira (22), as linhas deverão operar com seu ponto final na Rua José Rufino da Silva, altura do nº 44.

Ida: Não opera

Volta : Normal até a Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

502J/22 Est. Autódromo – Vl. Joaniza

502J/23 Est. Autódromo – Metrô Conceição

Durante os dias do evento, a partir de sexta-feira (22), as linhas deverão operar com seu ponto final na Rua José Rufino da Silva, altura do nº 44.

Sentido único : Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, prosseguindo normal até a Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

5652/10 Jd. IV Centenário – Pça. da Sé

5652/22 Jd. IV Centenário – Pq. Ibirapuera

Durante os dias do evento, a partir de sexta-feira (22), as linhas deverão operar com seu ponto final na Rua José Rufino da Silva, altura do nº 44.

Ida: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, Rua Astolfo Vieira Resende, Rua José Ataliba Leonel, Rua Durval Moraes, Rua Astolfo Vieira Resende, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta : Normal até a Av. Interlagos, Retorno, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, passagem inferior, Rua João Baptista Cataldo, Rua Djalma Pessolato, Rua Pedro Machado Melo, Rua Justino Nigro, Rua Plinio Schmidt, Rua João Baptista Cataldo, passagem inferior, acesso e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal até a Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

675M/10 Centro SESC – Metrô Jabaquara

Ida: sem alteração.

Volta: Normal até a Av. Miguel Yunes, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva passagem inferior, Rua João Baptista Cataldo, Rua Djalma Pessolato, Rua Fernando Mafra Moreira, Rua Justino Nigro, Rua Plínio Schmidt, Rua João Baptista Cataldo, passagem inferior acesso e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal.

6027/10 Jd. Graúna – Term. Sto. Amaro

6030/10 UNISA-Campus 1 – Term. Sto. Amaro

6055/10 Est. Mendes/Vl. Natal – Shop. Interlagos

6062/51 Jd. Castro Alves – Term. Sto. Amaro

6069/10 Jd. São Bernardo – Term. Sto. Amaro

6074/10 Jd. Gaivotas – Est. Jurubatuba

6076/10 Jd. Progresso – Term. Sto. Amaro

6076/41 Jd. Satélite II – Term. Sto. Amaro

6078/10 Cantinho do Céu – Shop. Interlagos

6080/10 Jd. Lucélia – Shop. Interlagos

6110/10 Conj. Hab. Palmares – Aeroporto

637V/10 Pq. América – Term. Sto. Amaro

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

6002/10 Cid. Dutra – Hosp. Pedreira

Sentido único: normal até Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal.

6026/10 Jd. Icaraí – Term. Sto. Amaro

Ida : normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, R. Pe. José Garzotti, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, prosseguindo normal.

Volta : normal até Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, viaduto Ivan da Costa Rodrigues, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6071/10 Jd. Orion – Term. Sto. Amaro

Após as 18h, para atender o JD. IV Centenário, a linha deverá obedecer ao itinerário abaixo:

Ida: normal até a Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal.

695D/10 Jd. Sta. Bárbara – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Av. do Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

6118/10 Jd. Icaraí – Term. Sto. Amaro

Ida : normal até a Av. Atlântica, R. Leonardo de Fassio, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, acesso e Av. do Rio Bonito, prosseguindo normal.

Volta : normal até a Rua Nossa Senhora do Socorro, Rua Mendel, Rua Olivia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, R. Leonardo de Fassio, Av. Francisco de Carvalho, Av. Inácio Cunha Leme, Pça. Nicolau Aranha Pacheco, acesso e Av. Atlântica, prosseguindo normal.