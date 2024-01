Neste sábado (3), SPTrans muda duas linhas de ônibus no Ipiranga

A SPTrans informa que no sábado (3), das 13h às 19h, duas linhas terão seus itinerários alterados devido à realização do desfile de bloco de carnaval, na região do Ipiranga, Zona Sul.

Bloco do Onze – 13h às 19h

Vias envolvidas:

Rua Amadis, Rua Auriverde, Rua Vemag, Rua Álvaro Fragoso, Rua Aida, Rua Roberto Koch, Rua Aida.

Confira as mudanças:

5028/10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga

Sentido Metrô Alto do Ipiranga: normal até a Av. Carioca, Rua Auriverde, Rua Albino de Moraes, Av. Pres. Wilson, Rua Floriano de Sá, Rua Amadis, Rua Lord Cockrane, Rua das Juntas Provisórias, prosseguindo normal.

Sentido Conj. Hab. Heliópolis: normal até a Rua do Grito, Rua das Juntas Provisórias, Rua Dom Lucas Obes, Rua Auriverde, Rua Ubarana, Av. Pres. Wilson, Av. Carioca, prosseguindo normal.

5032/10 Vl. Arapuá – Term. Sacomã

Ida: normal até a Rua Auriverde, Rua Albino de Moraes, Av. Pres. Wilson, Rua Floriano de Sá, Rua Amadis, Rua Lord Cockrane, Rua das Juntas Provisórias, Rua Dois de Julho, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua do Grito, Rua das Juntas Provisórias, Rua D. Lucas Obes, Rua Auriverde, Rua Ubarana, Av. Pres. Wilson, Rua Leopoldo Figueiredo, Rua Auriverde, prosseguindo normal.

Informações sobre a operação dos ônibus e desvios de linhas durante o carnaval no site: https://www.sptrans.com.br/carnaval.