SPTrans lança licitação de projeto executivo e obras do Corredor Norte Sul

A SPTrans publica no Diário Oficial desta sexta-feira (23/02) a licitação nº 001/2024 referente à contratação de empresa que irá prestar serviços especializados de engenharia para desenvolvimento de projeto executivo e execução das obras para a implantação do Corredor Norte Sul – trecho 2.

O trecho 2 do corredor está localizado entre o Terminal Bandeira e Viaduto João Julião da Costa Aguiar, sobre a Av. dos Bandeirantes, percorrendo as avenidas 23 de Maio, Prof. Ascendino Reis, Ruben Berta e Moreira Guimarães, um dos principais eixos de mobilidade da cidade, ligando as regiões Norte e Sul.

As empresas interessadas em participar do processo de licitação devem apresentar suas respectivas propostas até 18/03/24 às 10h. Entrega dos Envelopes deve ser feita no Endereço Rua Boa Vista, 236, 7o andar – Centro – SP

Com o objetivo de diminuir os impactos das obras e intervenções para implantação do Corredor, a contratação do escopo foi dividida em dois lotes.

Lote 1

Trecho entre o Terminal Bandeira até as proximidades da Rua Dr. Luiz Falgetano Sobrinho, tendo como eixo principal a Avenida 23 de Maio, com extensão de 4,4 km e sete pontos de parada.

Lote 2

Trecho entre a Rua Dr. Luiz Falgetano Sobrinho e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (Av. Bandeirantes). Tem como eixo principal a Av. 23 de Maio, Av. Prof. Ascendino Reis, Av. Ruben Berta, Av. Moreira Guimarães, com extensão aproximada de 4,60 km e cinco paradas.

A implantação do corredor vai proporcionar agilidade, reduzindo o tempo de viagem dos passageiros que se deslocam diariamente.

Outras melhorias previstas:

• Melhoria na qualidade e acessibilidade nos passeios e plataformas;

Incentivar o uso do transporte público;

Melhorar a mobilidade regional com incentivo do desenvolvimento da região

Corredores e faixas

O Corredor Norte Sul faz parte do Programa de Metas 2021-24 da Prefeitura de São Paulo, na meta 46, que prevê viabilizar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus. Atualmente, a cidade conta com 131,2 km de corredores e a SPTrans já está realizando as obras de implantação no trecho I do corredor Itaquera-Líder e as avenidas Celso Garcia e Nossa Senhora do Sabará serão requalificadas para melhorar a fluidez do transporte coletivo.

Na atual gestão foram implantados 52,66 km de faixas exclusivas, superando 100% da meta 47, que previa 50 km de exclusividade para o transporte público. No início de 2021, havia em operação na cidade 536,1 km de faixas exclusivas. Já em 2024, esse número aumentou para 588,76 km de faixas exclusivas para ônibus em operação.