SPTrans informa desvios de linhas durante evento na região da Vila Mariana

A SPTrans informa que no sábado (24), das 6h30 às 16h, quatro linhas terão seus itinerários alterados para a realização do evento “Cinturão do Bem”, na rua Gandavo, entre as ruas Napoleão de Barros e Botucatu, na região da Vila Mariana, Zona Sul.

Confira as mudanças:

5106/10 Jd. Selma- Lgo. São Francisco

475R/10 Jd. São Savério – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a rua Tangará, Rua Gandavo, Rua Napoleão de Barros, Rua Dr. Mario Cardim, Rua Botucatu, Rua Gandavo, prosseguindo normal.

5106/31 Jd. Selma – Metrô Ana Rosa

577T/10 Jd. Miriam – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a rua dos Otonis, Rua Gandavo, Rua Napoleão de Barros, Rua Dr. Mario Cardim, Rua Botucatu, Rua Gandavo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.