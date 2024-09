SPTrans implanta operação especial para o Desfile de 7 de Setembro no Anhembi

A SPTrans informa que no sábado (7) ativará a linha de ônibus especial 179A Metrô Tietê – Anhembi e o serviço com vans do Atende+, que sairão das estações Tietê e Barra Funda do Metrô, para facilitar o deslocamento do público que irá assistir ao “Desfile de 7 de Setembro de 2024” no Parque Anhembi, Zona Norte

A linha 179A/10 Metrô Tietê – Anhembi funcionará das 5h às 14h40 e o embarque e desembarque será realizado na Avenida Olavo Fontoura nº 1.209. A tarifa de R$ 4,40 poderá ser paga em dinheiro ou Bilhete Único. O serviço atenderá aos pontos de parada oficiais para desembarque.

O Serviço Atende+ é gratuito e para ir ao evento não é necessário agendamento. As vans adaptadas são destinadas a pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência, mas até o Anhembi vão transportar pessoas com necessidades especiais e também mobilidade reduzida momentânea

A operação do Atende+, com vans saindo das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, funcionará nos dois pontos de embarque, a partir das 6h até o embarque do último usuário, por volta das 13h.

A equipe de campo da SPTrans acompanhará toda a operação para organizar o atendimento e auxiliar os passageiros da linha de ônibus e do Serviço Atende+.

Saiba o funcionamento e itinerários da linha 17A/10 e do Atende+

179A/10 Metrô Tietê – Anhembi

Ponto inicial: Avenida Cruzeiro do Sul (Metrô Tietê).

Ponto Final: Avenida Olavo Fontoura nº 1.209. Anhembi.

Horário de funcionamento:

Ponto inicial: das 5h às 14h

Ponto final: das 5h35 às 14h40

Ida: Av. Cruzeiro do Sul (Metrô Tietê), Acesso e Avenida Morvan Dias de Figueiredo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Retorno Avenida Olavo Fontoura. (Parada Rua Prof. Milton Rodrigues).

Volta: Avenida Olavo Fontoura, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Santa Eulália, Avenida Cruzeiro do Sul, Estação Metrô Tietê.

O embarque e desembarque será realizado na Avenida Olavo Fontoura nº 1.209, frente ao acesso a Rua Prof. Milton Rodrigues.

Linhas do Atende+ com destino ao Parque Anhembi:

Metrô Portuguesa Tietê (na esquina da Rua Marechal Odylio Denys com a Avenida Cruzeiro do Sul, ao lado da rampa de acesso ao Metrô);

Metrô Palmeiras Barra Funda (Av. Mário de Andrade, nas dependências do Terminal Barra Funda, junto à rampa de acesso).