SPTrans disponibilizará 43 vans do Atende + para eventos no fim de semana     

A SPTrans informa que no sábado (11) e no domingo (12), 43 vans do Serviço Atende + serão disponibilizadas para realizar o transporte dos passageiros para dez eventos.



O Atende é a categoria de transporte porta a porta gratuito, para locomoção dos usuários em atividades relacionadas à saúde, culturais, de lazer e integração. O serviço é destinado a pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência. Para mais informações sobre o serviço Atende+ acesse https://www.sptrans.com.br/atende/ ou ligue 156.

Confira a programação:

11 de janeiro (sábado)

Igreja Batista Esperança, 1 van

Pastoral , 1 van

Solidariedança, 5 vans

Total: 7 vans

12 de janeiro (domingo)

Associação Nova York, 4 vans

FCD Estadual, 1 van

Icel, 8 vans

Irmandade da Pessoa com Deficiência, 1 van

Lar Shekiná, 9 vans

Pastoral, 8 vans

Solidariedança, 5 vans

Total: 36 vans

Total de vans para o final de semana: 43