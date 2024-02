SPTrans desvia linhas durante evento em Interlagos no fim de semana

A SPTrans informa que, das 20h do sábado (24) até as 6h do domingo (25), 27 linhas que trafegam pela região do Autódromo de Interlagos terão seus itinerários alterados para a realização do evento “Afterlife”.

Confira as mudanças:

5652/22 Jd. IV Centenário – Pq. Ibirapuera

Sentido Único: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

5630/10 Term. Grajaú – Metrô Brás

607M/10 Term. Grajaú – Term. Água Espraiada

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro

637G/10 Grajaú – Pinheiros

675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

675X/10 Term. Grajaú – Metrô Vila Mariana

695H/10 Jd. Herplin – Term. Sto. Amaro

695X/10 Term. Varginha – Metrô Jabaquara

695Y/10 Term. Parelheiros – Metrô Vila Mariana

N601/11 Term. Grajaú – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Sen. Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

5317/10 Sesc/Orion – Pça. do Correio

675R/10 Grajaú – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Av. do Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

6027/10 Jd. Graúna – Term. Sto. Amaro

6030/10 UNISA-Campus 1 – Term. Sto. Amaro

6055/10 Est. Mendes/Vl. Natal – Shop. Interlagos

6062/51 Jd. Castro Alves – Term. Sto. Amaro

6069/10 Jd. São Bernardo – Term. Sto. Amaro

6074/10 Jd. Gaivotas – Est. Jurubatuba

6076/10 Jd. Progresso – Term. Sto. Amaro

6076/41 Jd. Satélite II – Term. Sto. Amaro

6078/10 Cantinho do Céu – Shop. Interlagos

6080/10 Jd. Lucélia – Shop. Interlagos

6110/10 Conj. Hab. Palmares – Aeroporto

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

695D/10 Jd. Sta. Barbara – Metrô Jabaquara

637V/10 Pq. América – Term. Sto. Amaro

Ida: normal até a Av. do Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.