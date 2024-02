SPTrans desvia itinerários de ônibus durante desfiles carnavalescos na região central

A SPTrans informa que na terça-feira (13), a partir das 9h, 62 itinerários de ônibus serão alterados durante o desfile de blocos na região central.

Blocos, horários e vias envolvidas:

BLOCO VEZ E VOZ – das 12h às 16h

R. Augusta 1300, R. Martins Fontes 205

BLOCO DA SALETE CAMPARI – das 14h às 18h

R. Augusta 1300, R. Martins Fontes 205

BLOCO DA MASSA REAL – das 11h às 15h

Lgo. do Paissandu, Av. São João, Av. Ipiranga, Pça. da República, Av. São Luis, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo, Pça. Ramos de Azevedo 209

BLOCO PAGU – das 11h às 16h

Av. Ipiranga 719, Pça. da República, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo, Pça. Ramos de Azevedo 209

BLOCO DA TCHAKA – das 10h às 15h

Lgo. do Arouche, Av. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga 200

BLOCO DO FUBÁ – das 14h às 18h

R. Major Sertório, R. Cesário Mota Junior, R. General Jardim, R. Dr. Vila Nova, R. Major Sertório

BLOCO DA MAMA – das 12h às 18h

Praça Marechal Deodoro, R. das Palmeiras, R. Sebastiao Pereira, Praça Alfredo Paulino

BLOCO EZATAMENTCHY – das 9h às 18h

R. Fortunato 35, R. Canuto do Val, R. Martim Francisco, R. Frederico Abranches, R. Fortunato 35

BLOCO AGORA VAI – das 14h às 19h

Al. Barão de Limeira nº 704 até nº 1525

BLOCO BAHIANIDADE – das 10h às 15h

R. Rui Barbosa 658, R. Santo Antônio

BLOCO SKARAVANA – das 12h às 17h

R. Treze de Maio nº 70 ao nº 800

Confira os desvios das linhas:

2002-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

Sentido Único: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Novede Julho, Pça. 14 Bis, Av. Nove de Julho, Term. Bandeira, prosseguindo normal.

2290-10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. do Gasômetro, Viad. Diário Popular, Pq. D. Pedro II,Term. Pq. D. Pedro II.

Volta: Sem alteração.

408A-10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

4113-10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido Único: normal até a R. Venceslau Brás, Pça. da Sé, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

1896-10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

8594-10 Cid. D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622-10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

As linhas deverão operar em sistema circular.

Sentido Único: normal até a Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João, prosseguindo normal.

8000-01 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8000-10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400-10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

As linhas deverão operar com o ponto final na pista esquerda da R. Brig. Tobias, alt. nº 85 (paralelo ao Term. Correio)

Ida: normal até a Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias.

Volta: R. Brig. Tobias, R. Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8215-10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

Ida: normal até a Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João,

Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8528-10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

8549-10 Taipas – Pça. do Correio

Ida: normal até a Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João,

Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8600-10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandu

9501-10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandu

As linhas deverão operar com o ponto final na Av. Rio Branco, alt. nº 47.

Ida: normal até o Viad. Eng. Orlando Murgel, Av. Rio Branco.

Volta: Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig.Tobias, R. Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

8677-10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

8686-10 Mangalot – Lgo. do Paissandu

Ida: normal até a Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João,Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu.

Volta: Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

938C-10 COHAB Taipas – Term. Princesa Isabel

978J-10 VOITH – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term.

Amaral Gurgel), Av. São João, Al. Glete, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

978L-10 Term. Cachoeirinha – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João, Al. Glete, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Barão de Campinas, R. Dr. Carvalho de Mendonça, prosseguindo normal.

107T-10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

Ida: normal até a R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, Viad. Plínio de Queirós, Av. Nove de Julho, Al. Franca, R. Augusta, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Augusta, Al. Itú, R. Peixoto Gomide, R. José Maria Lisboa, Av. Nove de Julho, Viad. Plínio de Queirós, Av. Nove de Julho, Viad. Dr. Eusébio Stevaux, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

118C-10 Jd. Pery Alto – Term. Amaral Gurgel

Ida: normal até a R. Silva Pinto, Al. Nothmann, Av. São João, acesso, Term. Amaral Gurgel.

Volta: Term. Amaral Gurgel, R. Helvetia, Av. São João, Al. Glete, prosseguindo normal.

1732-10 Vl. Sabrina – Term. Amaral Gurgel

Ida: normal até a R. Helvétia, R. Barão de Campinas, Al. Nothmann, prosseguindo normal.

Volta: Term. Amaral Gurgel, R. Helvetia, Av. São João, Al. Glete, prosseguindo normal.

177H-21 Metrô Santana – Pinheiros

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Maceió, Av. Angélica, R. Piauí, R. Itambé, R. Da. Veridiana, R. Jaguaribe, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av. São João, prosseguindo normal.

178L-10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

Ida: normal até a R. Barão de Campinas, R. Adolfo Gordo, Al. Eduardo Prado, Av. Angélica, R. Cel. José Euzébio, R. Mato Grosso, R. Sergipe, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

701A-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até a Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, R. Barão de Campinas, R. Adolfo Gordo, Al.

Eduardo Prado, Av. Angélica, R. Cel. José Euzébio, R. Mato Grosso, R. Sergipe, R. da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche,Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, prosseguindo normal.

9300-10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até o Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, Pça. Pedro Lessa, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte- Sul), Av. Nove de Julho, Pça. 14 Bis, Av. Nove de Julho, Term. Bandeira, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

508L-10 Term. Princesa Isabel – Aclimação

Sentido Único: normal até a R. Anita Garibaldi, Pça. Clóvis Bevilacqua, Av. Rangel Pestana, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen.

Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, Rua Guaianases, Term. Princesa Isabel.

805L-10 Term. Princesa Isabel – Aclimação

Sentido Único: Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes

Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normal até a Av. Paulista, Av.Angélica, R. Piauí, R. Itambé, R. Da. Veridiana, R. Jaguaribe, Lgo. do Arouche, prosseguindo normal.

908T-10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

Sentido Único: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, Viad. Plínio de Queirós, Av. Nove de Julho, Al. Franca, R. Augusta, prosseguindo normal até a Av. Europa, R. Augusta, Al. Itu, R. Peixoto Gomide, R. José Maria Lisboa, Av. Nove de Julho, Viad. Plínio de Queirós, Av. Nove de Julho, Pça. da Bandeira, R. Santo Amaro, Viad. Jacareí, R. Maria Paula, prosseguindo normal.

930P-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho, Viad. Plínio de Queirós, Av. Nove de Julho, Al. Franca, R. Augusta, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Europa, R. Augusta, Al. Itú, R. Peixoto Gomide, R. José Maria Lisboa, Av. Nove de Julho, Viad. Plínio de Queirós, Av. Nove de Julho, Pça. da Bandeira, R. Santo Amaro, Viad. Jacareí, R. Maria Paula, prosseguindo normal.

4111-10 Vl. Monumento – Pça. da República

4115-10 Shop. Plaza Sul – Pça. da República

Sentido Único: normal até a Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normal.

475M-10 Jd. da Saúde – Term. Amaral Gurgel

Ida: normal até a Av. Bernardino de Campos, Av. Paulista, R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Term. Amaral Gurgel.

Volta: Term. Amaral Gurgel, R. Helvetia, Av. São João, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Av. Brig. Luís Antônio, acesso, R. Treze de Maio, prosseguindo normal.

874T-10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até a Av. Paulista, Av. Angélica, R. Piauí, R. Itambé, R. Da. Veridiana, R. Jaguaribe, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av. São João, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

509M-10 Jd. Miriam – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: sem alteração.

875A-10 Aeroporto – Perdizes

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Av. Angélica, R. Cel. José Euzébio, R. Mato Grosso, R. Sergipe, R. da Consolação, prosseguindo normal.

5362-10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

5632-10 Vl. São José – Lgo. São Francisco

As linhas deverão operar em sistema circular.

Sentido Único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú, Av. 23 de Maio, prosseguindo normal.

5370-10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

Ida: normal até a Av. 23 de Maio, acesso, Viad. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, R. Riachuelo, Viad. Brig. Luís Antônio.

Volta: sem alteração.

669A-10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Br. de Campinas, R. Adolfo Gordo, Al. Eduardo Prado, Av. Angélica, R. Cel. José Euzébio, R. Mato Grosso, R. Sergipe, R. da Consolação, prosseguindo normal.

5391-10 Jd. Ângela – Lgo. São Francisco

Ida: normal até a Av. 23 de Maio, acesso, Viad. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, R. Riachuelo, Viad. Brig. Luís Antônio.

Volta: sem alteração.

702U-22 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, Viad. Nove de Julho, Viad. Jacareí, R. Maria Paula, Viad. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Barão de Campinas, R. Adolfo Gordo, Al. Eduardo Prado, Av. Angélica, R. Cel. José Euzébio, R. Mato Grosso, R. Sergipe, R. da Consolação, prosseguindo normal.

719P-10 Term. Pinheiros – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a R. Maceió, Av. Paulista, Av. Angélica, R. Piauí, R. Itambé, R. Da. Veridiana, R. Jaguaribe, Lgo. do Arouche, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

7267-10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7272-10 Mercado da Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7281-10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7282-10 Pq. Continental – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido Único: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Rego Freitas, R. Gen. Jardim, R. Amaral Gurgel, R. da Consolação, prosseguindo

normal.

8615-10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da R. Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, R. Cap. Salomão, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Viad. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Barão de Campinas, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8700-01 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

A linha deverá operar em sistema circular.

Sentido Único: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Rego Freitas, R. Gen. Jardim, R. Amaral Gurgel, R. da Consolação, prosseguindo

normal.

877T-10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Paulista, Av. Angélica, R. Piauí, R. Itambé, R. Da. eridiana, R. Jaguaribe, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av. São João, prosseguindo normal.

5318-10 Chác. Santana – Pça. da Sé

A linha deverá operar em sistema circular.

Sentido Único: normal até a Av. 23 de Maio, acesso, Viad. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, R. Anita Garibaldi, Pça. Clóvis Bevilacqua, R. Roberto Simonsen, R. Venceslau Brás, Pça. da Sé, R. Sen. Feijó, prosseguindo normal.

609F-10 Chác. Santana – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: sem alteração.

719R-10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a R. Maceió, Av. Paulista, Av. Angélica, R. Piauí, R. Itambé, R. Da. Veridiana, R. Jaguaribe, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av.

São João, Al. Glete, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

702C-10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

Ida: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, Viad. Nove de Julho, Viad. Jacareí, R. Maria Paula, Viad. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes,

prosseguindo normal.

Volta: normal até a Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Barão de Campinas, R. Adolfo Gordo, Al. Eduardo Prado, Av. Angélica, R. Cel. José Euzébio, R. Mato Grosso, R. Sergipe, R. da Consolação, prosseguindo normal.

778R-10 COHAB Raposo Tavares – Term. Princ. Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Barão de Campinas, R. Adolfo Gordo, Al. Eduardo Prado, Av. Angélica, R. Cel. José Euzébio, R. Mato Grosso, R. Sergipe, R. da Consolação, prosseguindo normal.

7903-10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido Único: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Rego Freitas, R. Gen. Jardim, R. Amaral Gurgel, R. da Consolação, prosseguindo normal.

7545-10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

8700-10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705-10 Shop. Continental – Anhangabaú

As linhas deverão operar em sistema circular.

Sentido Único: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Rego Freitas, R. Gen. Jardim, R. Amaral Gurgel, R. da Consolação, prosseguindo

normal.

8707-10 Rio Pequeno – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, prosseguindo normal.

Volta: Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Barão de Campinas, R. Adolfo Gordo, Al. Eduardo Prado, Av. Angélica, R. Cel. José Euzébio, R. Mato Grosso, R. Sergipe, R. da Consolação, prosseguindo normal.

5154-10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: sem alteração.

Confira as informações sobre a operação dos ônibus e desvios de linhas durante o Carnaval no site: https://www.sptrans.com.br/carnaval.