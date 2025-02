SPTrans altera linhas temporariamente na região central no sábado (15)

A SPTrans informa que, devido à interferência viária em trechos da Rua Barão de Campinas, Av. Duque de Caxias e Conselheiro Nébias, no Campos Elíseos, algumas linhas terão seus itinerários alterados.

Confira as alterações:

8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

Ida: normal até a Rua Sebastião Pereira, Lgo. do Arouche, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

978L/10 Term. Cachoeirinha – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Rua Sebastião Pereira, Lgo. do Arouche, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

8549/10 Taipas – Pça. do Correio

Ida: normal até o Lgo. do Arouche, Av. São João, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

938C/10 COHAB Taipas – Term. Princesa Isabel

978J/10 Voith – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até o Lgo. do Arouche, Av. São João, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

118C/10 Jd. Pery Alto – Term. Amaral Gurgel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até o Lgo. do Arouche, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, Al. Glete, prosseguindo normal.

178L/10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

Ida: sem alteração.

Volta: normal até o Lgo. do Arouche, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

508L/10 Aclimação – Term. Princesa Isabel

Sentido Único: normal até o Lgo. do Paissandu, Av. São João, Rua Cons. Nébias, Al. Glete, prosseguindo normal.

805L/10 Aclimação – Term. Princesa Isabel

Sentido Único: normal até o Lgo. do Arouche, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

509M/10 Jd. Miriam – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Ipiranga, Rua Cons. Nébias, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

669A/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Rua Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

719P/10 Term. Pinheiros – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Rua Sebastião Pereira, Lgo. do Arouche, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

609F/10 Chác. Santana – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Ipiranga, Rua Cons. Nébias, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

778R/10 COHAB Raposo Tavares – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Rua Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

8707/10 Rio Pequeno – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até o Lgo. do Paissandu, Av. São João, Rua Cons. Nébias, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5154/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Ipiranga, Rua Cons. Nébias, pista esquerda da Av. Duque de Caxias, Rua Guaianases, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.