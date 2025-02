SPTrans altera linhas na Vila Monumento para passagem do Bloquinho da Atitude

A SPTrans informa que, das 13h às 18h de sábado (22) , as linhas 407M/10 Vl. Monumento – Metrô Vl. Mariana e 4111/10 Vl. Monumento – Pça. da República terão seus itinerários alterados para a passagem do Bloquinho da Atitude na Vila Monumento, Zona Sul.



Percurso: Rua Gaspar Fernandes, 274, Rua Eng. Prudente, Rua Ari Cajado e Rua Ouvidor Portugal,

Confira as alterações:

407M/10 Vl. Monumento – Metrô Vl. Mariana

Sentido Metrô Vl. Mariana: Rua D. Mateus, Rua Gaspar Fernandes, Rua Guinle, Rua Frederico Von Martius, aguardar a passagem do bloco, Rua Ouvidor Portugal, aguardar a passagem do bloco, Rua Ari Cajado, aguardar a passagem do bloco, Rua Eng. Prudente, Rua Dr. José Maria Azevedo, prosseguindo normal.

Sentido Vl. Monumento: normal até a Rua Dr. José Maria Azevedo, Rua Eng. Prudente, aguardar a passagem do bloco, Rua Ari Cajado, aguardar a passagem do bloco, Rua Ouvidor Portugal, Rua Gaspar Fernandes, Rua Guinle, Rua Frederico Von Martius e Rua D. Mateus.

4111/10 Vl. Monumento – Pça. da República

Sentido Pça. da República: Rua D. Mateus, Rua Gaspar Fernandes, Rua Guinle, Rua Frederico Von Martius, aguardar a passagem do bloco, Rua Ouvidor Portugal, aguardar a passagem do bloco, Rua Ari Cajado, aguardar a passagem do bloco, Rua Eng. Prudente, Rua Dr. José Maria Azevedo, prosseguindo normal.

Sentido Vl. Monumento: normal até a Rua Dr. José Maria Azevedo, Rua Eng. Prudente, aguardar a passagem do bloco, Rua Ari Cajado, aguardar a passagem do bloco, Rua Ouvidor Portugal, Rua Gaspar Fernandes, Rua Guinle, Rua Frederico Von Martius e Rua D. Mateus.



Operação de Ônibus no Carnaval



A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar seu caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site www.sptrans.com.br/carnaval e pesquisar a linha para verificar os desvios.