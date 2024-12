SPTrans altera 45 linhas de ônibus para Corrida São Silvestre e Réveillon

A SPTrans anunciou que, devido à preparação para a Corrida São Silvestre e ao Réveillon na Avenida Paulista, 45 linhas de ônibus sofrerão alterações em seus itinerários a partir das 20h da próxima segunda-feira (30) e ao longo da terça-feira (31).

As mudanças ocorrerão na região central de São Paulo, especificamente entre as ruas Teixeira da Silva e Consolação, no bairro Cerqueira César. As alterações visam garantir a segurança e a fluidez do tráfego durante os eventos festivos.

Para as linhas que trafegam pela Avenida Dr. Arnaldo, o trajeto permanecerá inalterado até o local mencionado. Na volta, o itinerário segue normalmente até a Avenida Bernardino de Campos, onde uma nova rota será adotada passando pelas ruas Treze de Maio e Cincinato Braga, entre outras.

Entre as linhas afetadas estão:

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros : Alterações no cruzamento com a Rua Augusta exigirão ajustes no percurso tanto na ida quanto na volta.

: Alterações no cruzamento com a Rua Augusta exigirão ajustes no percurso tanto na ida quanto na volta. 175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa : Os itinerários seguem normalmente até a Avenida Dr. Arnaldo, após o que haverá desvio nas ruas próximas.

: Os itinerários seguem normalmente até a Avenida Dr. Arnaldo, após o que haverá desvio nas ruas próximas. 967A/10 Imirim – Pinheiros : Interferências no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio impactarão o trajeto padrão.

: Interferências no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio impactarão o trajeto padrão. 508L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação : O sentido único segue normalmente até a Avenida Rebouças antes de realizar desvios nas áreas circunvizinhas.

: O sentido único segue normalmente até a Avenida Rebouças antes de realizar desvios nas áreas circunvizinhas. 875A/10 Aeroporto – Perdizes: Também sofrerá alterações devido à interferência no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

A SPTrans orienta os passageiros a ficarem atentos às sinalizações e atualizações nos itinerários, uma vez que as mudanças têm como objetivo proporcionar maior segurança e conforto durante os eventos programados. A empresa ressalta a importância de planejar as viagens com antecedência e considerar os possíveis transtornos decorrentes das alterações temporárias nos serviços de transporte público.