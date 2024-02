Sprite leva experiência multissensorial para a Avenida Paulista em São Paulo

Neste verão, Sprite apostou em uma campanha global inovadora e multissensorial, com abordagem multimídia e diversas ativações pelo Brasil para chamar a atenção do consumidor. Para se conectar com seu público-alvo, especialmente a Geração Z, a marca está oferecendo uma experiência diferenciada de refrescância na cidade de São Paulo (SP): até o dia 26 de fevereiro, quem passar pela quadra nove da Avenida Paulista verá a ambientação do refrigerante de limão em um dos pontos de ônibus mais movimentados da cidade.

Ambientado com cenografia exclusiva da marca, o abrigo para ônibus conta ainda com uma ativação multissensorial: um aspersor de água, no formato de uma lata de refrigerante, está ativo para proporcionar a sensação de refrescância e a sonorização das bolhas de gás do refrigerante – efeitos tão característicos da bebida. Além disso, é possível acessar QRcodes especiais para adquirir Sprite com descontos de até 50%.

“Sprite quer se conectar, cada vez mais, com a Geração Z, por isso temos apostado em ações e experiências multissensoriais que unam diversão e refrescância, aspectos tão característicos da Sprite e apreciados por esse público-alvo. Nossa nova campanha tem como lema ‘Trazer humor para as situações difíceis’, pensando em condições que enfrentamos regularmente durante o verão, e está ancorada no bom humor que nos ajuda a aproveitar a vida, por isso estamos apostando em iniciativas que despertem também a curiosidade e os sentidos das pessoas, criando mais proximidade com Sprite”, comenta Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Além desta ativação multissensorial, neste verão, a marca também realizou uma série de ativações pelo Brasil com o icônico “Chuveirão Sprite” – duchas gigantes com a forma de máquinas de refrigerantes de fast-food que fizeram sucesso nas praias brasileiras durante o verão de 2012/2013. A ativação passou por dez cidades: Olinda (PE), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Fortaleza (CE), Guarujá (SP), Bertioga (SP), Xangri-lá (RS), Belo Horizonte (MG), Balneário Camboriú (SC) e Vila Velha (ES). Toda a experiência do Chuveirão Sprite foi desenvolvida com o DNA de sustentabilidade que está no cerne dos valores e práticas de negócios da Coca-Cola Company.