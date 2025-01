Spotify destina US$ 10 bilhões à indústria musical em 2024

A plataforma de streaming Spotify anunciou que, em 2024, destinou um total de US$ 10 bilhões (aproximadamente R$ 59,3 bilhões) à indústria musical, marcando um crescimento de US$ 1 bilhão em comparação ao ano anterior. Este valor representa um marco significativo na contribuição da empresa para o setor.

Desde seu lançamento em 2006, o Spotify tem movimentado quase US$ 60 bilhões (cerca de R$ 355,6 bilhões), refletindo seu papel crucial no ecossistema musical global. No último ano, mais de 600 milhões de usuários acessaram a plataforma, ressaltando sua popularidade e influência no consumo de música.

De acordo com a empresa, cerca de 70% da receita gerada por assinaturas e publicidade é redistribuída aos detentores dos direitos autorais das músicas, incluindo gravadoras e selos musicais. Esses representantes, por sua vez, repassam uma porcentagem aos artistas e músicos que produzem as obras.

David Kaefer, executivo da plataforma, destacou que a indústria musical enfrentou um declínio em 2014, quando as receitas globais de música gravada somaram apenas US$ 13 bilhões. Naquela época, a contribuição do Spotify era em torno de US$ 1 bilhão, com cerca de 15 milhões de assinantes pagantes. A evolução dos números é notável: em 2024, o Spotify sozinho alcançou a marca recorde de US$ 10 bilhões destinados à indústria musical.

A companhia também indicou que informações adicionais sobre esses dados serão disponibilizadas no relatório Loud & Clear, que será lançado nas próximas semanas.