SporTV e Premiere lideram TV paga em junho com Eurocopa, Copa América e Brasileirão

A Globo está comemorando a audiência do SporTV e do Premiere, seus canais esportivos da TV por assinatura. Em junho, ambos conseguiram posição de destaque na audiência com transmissões de futebol.

Segundo dados do Ibope PNT da TV paga, obtidos pela reportagem, as transmissões dos torneios continentais envolvendo seleções alcançaram juntas mais de 18,3 milhões de pessoas. Considerando o alcance no total do dia, junho registrou um crescimento de 27% em relação ao mês anterior para o SporTV. Cada ponto equivale a 125 mil telespectadores.

Desde o início da Eurocopa, no dia 14 de junho, nenhum outro canal da TV por assinatura teve audiência maior do que o SporTV no total do dia. A exceção foi o último domingo (30), quando o SporTV ficou com a segunda posição do ranking. A liderança foi do Premiere, que exibiu jogos exclusivos como Flamengo x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

O último fim de semana de junho foi também de destaque para o SporTV. Com transmissões da Eurocopa, Copa América e os jogos das séries A e B do Brasileirão, o canal alcançou mais de 10,5 milhões de pessoas.

Acrescentando os jogos exibidos com exclusividade pelo Premiere, os canais esportivos da Globo atingiram ao todo mais de 14,7 milhões de pessoas. O SporTV foi líder de audiência entre todos os canais da TV por assinatura no total do dia, entre os dias 27 e 29 de junho.

No último dia 30, o Premiere assumiu a liderança do total do dia, com a exibição dos jogos da 13ª rodada do Brasileirão. Destaque para o duelo entre Flamengo e Cruzeiro, exibido com exclusividade pelo canal.

A vitória do rubro-negro carioca por 2 a 1 foi a maior audiência entre os jogos do final de semana e, de quebra, atingiu o top 3 do ranking das maiores audiências de 2024 na TV por assinatura, com picos de 11 pontos de audiência.

O SporTV tem sido o maior beneficiado com a Eurocopa. Até o momento, com os jogos transmitidos pelas oitavas de final, a média de audiência dobrou em relação aos confrontos da fase de grupos.

O duelo entre Alemanha e Dinamarca, que garantiu os anfitriões nas quartas de final, tornou-se a partida com o maior alcance da competição, impactando mais de 4,4 milhões de pessoas, valor 50% maior do que o recorde anterior, que pertencia ao jogo entre Espanha e Itália.