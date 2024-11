Sports Integrity Forum 2024 debate ética e governança no esporte

O Sports Integrity Forum 2024, evento que discute a ética, integridade e boa governança no esporte.

O evento contou com diversos painéis e presença de autoridades no assunto. Além de sediar o fórum, o São Paulo também foi parceiro do evento com diversos profissionais participando dos debates.

Eduardo Bandeira de Melo, deputado estadual e ex-presidente do Flamengo, foi um dos principais nomes participando do painel sobre práticas de boa governança. No mesmo debate, Daniel Alonso, delegado da LaLiga no Brasil, explicou o modelo da competição espanhola.

Os patrocínios foram pauta do segundo painel, com o diretor de marketing do Tricolor, Eduardo Toni, e dois patrocinadores do São Paulo. Durante as discussões, Toni revelou que o clube chegou a cancelar um acordo que estava próximo depois de descobrir que um dos diretores da empresa era acusado de violência.

O tema apostas também virou pauta em mais de um painel. Permeou o debate no painel que teve a presença dos patrocinadores, voltou a ser citado em outro momento por Athirson, ex-jogador e hoje secretário do Futebol, em participação posterior e teve um painel exclusivo com participação do Fábio Macorin, sub-secretário nacional de apostas esportivas.

Dentre outros temas, o encontro discutiu também a revolução da IA, igualdade de gênero e as mulheres no comando, caminhos para regulação de apostas, sustentabilidade, igualdade racial e a excelência na formação de atletas.