Sporting vence Gil Vicente e vai à semifinal da Taça de Portugal

O Sporting Clube de Portugal avançou para a semifinal da Taça de Portugal após um jogo difícil contra o Gil Vicente, realizado na última quinta-feira (27). A partida, que terminou com um placar de 1 a 0, marcou o fim de uma sequência de cinco partidas sem vitórias para o Leão, proporcionando um alívio necessário ao clube.

O destaque da noite foi o jovem Zeno Debast, que selou a vitória com um impressionante gol de fora da área aos 23 minutos do segundo tempo. A equipe lisboeta, que apresentou um desempenho abaixo das expectativas no primeiro tempo, encontrou dificuldades em se impor em campo e apenas não saiu atrás no marcador devido a defesas decisivas do goleiro Rui Silva.

No segundo tempo, embora tenha demonstrado maior intensidade, o Sporting enfrentou momentos críticos durante a partida. Após o gol de Debast, a situação se complicou ainda mais com a expulsão do jogador Zé Carlos aos 28 minutos, deixando a equipe em desvantagem numérica. Apesar disso, os jogadores mantiveram a pressão e conseguiram resistir às investidas do adversário.

A tensão permaneceu até os 43 minutos, quando o VAR interveio para anular um gol do Gil Vicente por impedimento, garantindo assim a vitória do Sporting. Com essa classificação, o time agora se prepara para enfrentar o Rio Ave na busca por uma vaga na grande final da competição.

Essa vitória representa um ponto de virada para o Sporting, que finalmente pôde respirar aliviado após um período turbulento e espera que esse resultado possa reverter a maré negativa que enfrentava nos últimos jogos.