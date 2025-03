Sport vence CRB e agora lidera a Copa do Nordeste

Na noite da última quarta-feira (5), o cenário da Copa do Nordeste trouxe emoções para os torcedores, com Sport e Vitória em ação, mas apenas o Leão pernambucano conseguiu garantir um resultado positivo. Em uma exibição destacada, o Sport derrotou o CRB por 2 a 1 na Ilha do Retiro, enquanto o Vitória, jogando no Barradão, viu seu favoritismo ser frustrado ao empatar em 1 a 1 contra o Altos.

No confronto em Recife, o meia Sérgio Oliveira teve um papel fundamental para a vitória do Sport. O jogo começou favorável ao time local com Lenny Lobato abrindo o placar. No entanto, Anselmo Ramon empatou para o CRB antes que Oliveira, com uma assistência crucial, anotasse o gol decisivo para selar a vitória.

Com este resultado, o Sport alcança seu terceiro triunfo consecutivo na competição e termina a quinta rodada no topo do Grupo A, acumulando 12 pontos e garantindo antecipadamente sua vaga nas quartas de final. Por outro lado, o CRB encerra sua sequência invicta de quatro partidas e ocupa atualmente a quarta posição no grupo.

Em Salvador, o Vitória começou bem contra o Altos com um gol do lateral Hugo. Contudo, após a expulsão de Carlos Eduardo aos 28 minutos do primeiro tempo, a equipe baiana não conseguiu manter a vantagem e permitiu que Rodrigão igualasse o marcador já nos momentos finais da partida. Com este empate, o Vitória cai para a segunda posição do grupo com 11 pontos, adiando assim sua classificação para a próxima fase.

O Altos, por sua vez, aproveita a situação e sobe para a quinta posição com cinco pontos ganhos até aqui. A próxima rodada promete ser decisiva para as equipes que ainda lutam por uma vaga nas fases eliminatórias da competição.