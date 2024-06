Sport quebra sequência negativa com vitória sobre Paysandu e encosta no G-4 da Série B

O Sport encerrou a série negativa de três derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, pela nona rodada, derrotou o Paysandu por 1 a 0, com gol do volante Fabrício Dominguez após receber passe de letra de Zé Roberto. De quebra, encostou no G-4.

Com a vitória, o Sport chegou aos 15 pontos, na quinta colocação. O Santos, em quarto, tem a mesma pontuação. O líder é o América-MG, com 18, mas com um jogo a mais do que os pernambucanos. O Paysandu, por outro lado, esta na 16ª posição, com oito.

O Sport foi superior ao Paysandu durante o primeiro tempo. Com mais intensidade, volume de jogo e um Lucas Lima inspirada, o time pernambucano acumulou oportunidades de abrir o placar. Foram 11 finalizações, contra apenas duas do adversário, que foi discreto em boa parte da partida.

Alan Ruiz, Felipe, Pedro Lima e Dalbert tiveram chance de tirar o zero do marcador, mas estavam sem pontaria Quem ficou muito próximo de comemorar o gol foi Pedro Vilhena. Aos 49 minutos, Lucas Lima colocou a bola na cabeça do meia, que mandou caprichosamente na trave.

No segundo tempo, o técnico Mariano Soso abriu mão do lateral Pedro Lima e colocou o time para a frente com a entrada de Vinícius Faria. O Sport levou um tempo para se adaptar à formação, mas quando conseguiu tirou o zero do placar. Lucas Lima deixou com Zé Roberto, que deu lindo passe de letra para Fabricio Domínguez. O volante invadiu a área e soltou o pé para fazer 1 a 0.

Com o gol, o Sport passou a jogar defensivamente e se fechou com o intuito de impedir o ímpeto do Paysandu, que precisou sair para o jogo. Longe da boa exibição que o fez campeão da Copa Verde, o time paraense pouco ameaçou e acabou aceitando o revés

O Paysandu volta a campo no sábado, às 18 horas, diante do Ituano, no Novelli Júnior, em Itu (SP). No domingo, às 18h30, o Sport recebe o Mirassol, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 PAYSANDU

SPORT – Caíque França; Pedro Lima (Vinícius Faria), Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert (Fábio Matheus); Felipe, Fabricio Domínguez e Alan Ruiz; Lucas Lima (Chico), Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Romarinho (Pedro Vilhena). Técnico: Mariano Soso.

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira (Gabriel Santos), Leandro Vilela (Crystopher) e Juninho (Robinho); Edinho (Ruan Ribeiro), Nicolas e Esli García (Vinícius Leite). Técnico: Hélio dos Anjos

GOL – Fabrício Domínguez, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Chico, Fabricio Domínguez, Felipe, Lucas Lima, Luciano e Luciano Castán (Sport); Esli García, Juninho, Ruan Ribeiro e Wanderson (Paysandu).

ÁRBITRO – Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 148.620,00.

PÚBLICO – 11.707 torcedores.

LOCAL – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).