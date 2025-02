Sport goleia Moto Club e assume liderança do Grupo A na Copa do Nordeste

No último encontro da quinta rodada da Copa do Nordeste, o Sport Club do Recife demonstrou sua força ao derrotar o Moto Club por 5 a 0, consolidando-se como o novo líder do Grupo A. O jogo ocorreu na Ilha do Retiro na noite de quarta-feira, 19 de abril.

A equipe maranhense enfrentou dificuldades ao longo da partida, permitindo que o Leão construísse uma vitória expressiva sem maiores complicações. Os gols começaram a ser marcados na primeira metade do jogo, com Barletta e Rodrigo Atencio garantindo uma vantagem confortável para os mandantes.

No segundo tempo, a equipe continuou a pressionar, e Pablo, Fabricio Domínguez – que converteu um pênalti – e Carlos Alberto selaram o resultado final com mais três gols. Com essa vitória, o Sport acumula agora nove pontos e espera um deslize do Vitória, que possui sete pontos, em sua partida contra o Fortaleza.

Por outro lado, o Moto Club encontra-se em uma situação complicada, ocupando a última posição na tabela com apenas dois pontos conquistados até o momento.

O técnico Pepa já direciona suas atenções para os próximos desafios: o Sport enfrentará o Petrolina no próximo sábado pelo Campeonato Estadual, enquanto seu próximo compromisso na Copa do Nordeste será apenas no dia 5 de março, quando receberá o CRB novamente na Ilha do Retiro.

O Moto Club também se prepara para seus próximos jogos, tendo pela frente um confronto contra o Viana no domingo, válido pelo Campeonato Maranhense. No âmbito nordestino, a equipe se medirá contra o Sousa em casa no dia 5 de março.