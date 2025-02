Sport anuncia a contratação do volante Sérgio Oliveira

No dia 18 de setembro de 2023, o Sport Club do Recife oficializou a contratação do volante português Sérgio Oliveira, ex-jogador do Olympiacos, da Grécia. O atleta de 32 anos firmou um vínculo com o Leão da Ilha que se estenderá por duas temporadas, com término previsto para dezembro de 2026.

Sérgio Oliveira, formado nas categorias de base do FC Porto, possui uma trajetória destacada no futebol europeu. Durante sua passagem pelo clube português, ele disputou 174 partidas, acumulando 39 gols e 24 assistências. Seu desempenho notável o levou a ser uma peça-chave na equipe entre 2019 e 2021, período em que chamou a atenção do técnico José Mourinho, que o trouxe para a AS Roma.

Além de suas passagens por Porto e Roma, Oliveira também vestiu as camisas de clubes como PAOK, na Grécia, e Galatasaray, na Turquia. Ao longo de sua carreira, ele conquistou títulos nacionais em todos os clubes que defendeu e foi parte integrante da equipe da Roma que venceu a UEFA Conference League.

O novo reforço do Sport possui experiência internacional significativa, tendo representado a seleção portuguesa em várias categorias de base e também na seleção principal, onde participou de 13 jogos.

Com a chegada de Sérgio Oliveira, o Sport contabiliza dez reforços nesta temporada. Os novos integrantes incluem os zagueiros Antônio Carlos e João Silva, os laterais Diogo Hereda e Matheus Alexandre, os meias Hyoran e Rodrigo Atencio, além dos atacantes Gonçalo Paciência, Carlos Alberto, Gustavo Maia e Pablo. A movimentação no mercado reflete a ambição do clube em fortalecer seu elenco para as competições futuras.