Sport anuncia a contratação do volante Du Queiroz

O Sport Club do Recife anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (26), a contratação do volante Du Queiroz, que chega ao clube por meio de um empréstimo vindo do Zenit, da Rússia. O atleta de 25 anos permanecerá na Ilha do Retiro até dezembro deste ano, com uma cláusula que prevê opção de compra ao término do contrato.

Após desembarcar em Recife na madrugada do último domingo, Du Queiroz passou por uma série de exames médicos e avaliações junto ao departamento de saúde do clube antes de formalizar sua assinatura de contrato.

A chegada do jogador se dá em um momento crucial para o Sport, que, com a adição de Du Queiroz ao plantel, busca fortalecer seu meio-campo. Antes da sua contratação, a equipe contava apenas com Zé Lucas e Fabrício Domínguez na posição. Além de Du Queiroz, o Sport também confirmou as chegadas dos volantes Sérgio Oliveira e Christian Rivera, completando assim o setor.

Du Queiroz iniciou sua trajetória profissional nas categorias de base do EC Osasco e, posteriormente, se destacou no Corinthians, onde teve uma formação completa desde o Sub-15 até os Aspirantes. Sua estreia como jogador profissional ocorreu em 2021 pelo Timão, onde permaneceu por mais duas temporadas. Durante sua passagem pelo clube alvinegro, ele disputou 99 partidas, anotando quatro gols e contribuindo com três assistências.

Após sua transferência para o Zenit, Du Queiroz atuou em 16 jogos durante o ano de 2024. Posteriormente, foi emprestado ao Grêmio, onde participou de 28 partidas com a camisa tricolor.

Com a chegada de Du Queiroz, o Sport soma um total de 14 reforços para a temporada de 2025. Além do novo volante, os zagueiros Antônio Carlos, João Silva e Lucas Cunhas foram anunciados, assim como os laterais Hereda e Matheus Alexandre. O elenco ainda conta com os volantes Sérgio Oliveira e Christian Rivera, os meias Atencio e Hyoran e os atacantes Gustavo Maia, Carlos Alberto, Gonçalo Paciência e Pablo.