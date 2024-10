SPMAR: Rodoanel prevê forte movimento no Feriado de Nossa Senhora Aparecida

A concessionaria SPMAR aguarda um movimento intenso de veículos nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas entre a sexta-feira (11) e a segunda-feira (13) devido ao Feriado de Nossa Senhora Aparecida.

São esperados 649 mil veículos, entre a sexta-feira (11) e a segunda-feira (14), sendo 433 mil pelo trecho Sul e outros 216 mil pelo Trecho Leste. O maior fluxo deverá ser registrado no sábado, das 07 às 20h.

Melhores horários para viajar:

Sexta: antes das 6h e depois das 20h.

Sábado: antes das 7h e depois das 20h.

Domingo: Antes das 10 h e depois das 21h

Segunda-feira: antes das 6h e depois das 21h

Caminho para Aparecida – O Rodoanel Leste é uma boa opção de trajeto para os motoristas da região do ABC e do Alto Tietê que precisam acessar as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna em direção à Aparecida do Norte, destino de muitos dos viajantes nesse feriado.

O viajante que optar pelo trecho Sul ou Leste do Rodoanel encontrará uma equipe operacional completa à disposição para qualquer eventualidade, com 21 viaturas, entre elas: 5 ambulâncias, 7 guinchos, 05 veículos de inspeção, 1 caminhão de combate ao incêndio e 1 carro de resgate de animais.

Ao longo do trecho, a SPMAR contará com 20 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) posicionados em pontos estratégicos e que exibirão alertas a respeito dos cuidados necessários para uma viagem segura.

Já nas praças de pedágio, sempre que houver necessidade, a SPMAR implantará Operação Papa-Fila com objetivo de agilizar a cobrança da tarifa de pedágio. Além disso, o viajante encontra a facilidade do pagamento com cartão de débito por aproximação.

A ação do feriado de 12 de outubro conta com apoio da ARTESP e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

SPMAR – A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul – do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste – do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).