SPMAR inaugura 2ª Horta Pedagógica em Suzano

A concessionária SPMAR inaugurou a sua segunda Horta Pedagógica, uma iniciativa que propõe uma experiência educativa prática de valorização da alimentação saudável e sustentável para as crianças.

Dessa vez, a Horta Pedagógica foi implantada na Escola Vereador Antônio Teixeira, integrando o projeto de Educação Ambiental “Pare, Pense e Recicle”, em parceria com a ONG Espaço Urbano e o Instituto Agroterra.

“Escolhemos apoiar as ações ambientais em escolas do entorno da rodovia como uma forma de desenvolver a educação ambiental de forma sensorial desde cedo nas crianças, além desse contato contribuir para a relação deles com os alimentos e a natureza, impactando para que no futuro eles disseminem esse conhecimento na prática como agentes transformadores da sociedade” explica Leticia Moraes, analista de responsabilidade social da Concessionária SPMAR

A horta está interligada ao jardim sensorial que oferece recursos para experiências sensoriais – estímulos gustativo, olfativo, tátil, visual e auditivo -, além de infraestrutura adaptada e acessível, com canteiros de diferentes alturas. O espaço é também um ambiente de aprendizagem, seja de conceitos na prática ou sobre questões ambientais, sendo inclusivo e acessível a diferentes grupos sociais e pessoas que possuam algum tipo de deficiência ou necessidades educacionais especiais.

A primeira horta foi criada na Escola Municipal CAIC de Suzano-SP, a expectativa é que juntos os projetos favoreçam mais de mil estudantes da região. A horta faz parte do Programa de Educação Ambiental da concessionária.