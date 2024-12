SPMAR espera 935 mil veículos no Natal

Uma das datas mais esperadas do ano, o Natal promete um movimento intenso nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. Entre os dias 23/12 e 27/12, a previsão da concessionária SPMAR é que circulem 935 mil veículos, sendo 654.500 no Trecho Sul e 280.500 no Trecho Leste, grande parte do fluxo seguindo em direção ao litoral.

Melhores Horários:

23/12 – antes das 6h, após as 20h

24/12 – antes das 9h, após as 20h

25/12 – antes das 10h, após as 21h

26/12 – antes das 6h, após as 20h

27/12 – antes das 6h, após as 20h

Revisão do veículo: Dados da concessionária SPMAR apontam que, em média, 60% dos pedidos de assistência recebidos pela equipe de operação durante os feriados estão ligados à pane mecânica.

Um bom check list deve incluir os itens básicos do veículo: nível de água e óleo, calibragem de pneus, condições dos filtros de ar, óleo e o combustível, além de um teste de bateria, motor de arranque e alternador. Além de verificar o estado das palhetas, dos limpadores de para-brisas e o perfeito funcionamento de faróis, lanternas e luz de freios, a fim de evitar surpresas no meio da estrada.

Para Andrew Aquino, gerente de operações da concessionária SPMAR, o viajante precisa se antecipar a qualquer eventualidade que possa ocorrer no seu trajeto: “É fundamental que o motorista planeje o trajeto da viagem e cheque se há combustível mais do que suficiente para o destino final. Se precisar parar para abastecer ou descansar, já mapeie antecipadamente possíveis postos no caminho”.

O motorista que passar pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel encontrará durante todo o período de festas mensagens de alertas e conscientização veiculadas nos 20 Painéis Móveis Variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia, entre os temas a necessidade da revisão veicular preventiva, a importância de uma direção segura na estrada e a recomendação de nunca combinar álcool e direção.

Mais de 530 colaboradores estarão envolvidos na Operação Verão, que ainda contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 7 guinchos (leves e pesados), 05 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais.

Caso necessite de qualquer apoio emergencial, o motorista tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada um quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários e sala de espera.