SPMAR entrega as quatro primeiras cadeiras de rodas de 2024

A Concessionária SPMAR iniciou a temporada do programa Lacre Solidário 2024 com as primeiras quatro entregas de cadeiras de rodas do ano, todas fruto da reciclagem dos lacres presente nas latas de alumínio e repassadas para instituições que beneficiam a população do entorno do Rodoanel Mario Covas.

Fabio Loiola, coordenador de comunicação da Concessionária SPMAR e responsável pela campanha, ressalta o quanto a campanha já é uma marca reconhecida pelas prefeituras e empresas da região: “Para nós é uma grande satisfação começar um ano entregando quatro cadeiras, isso significa que cada vez mais as pessoas percebem a importância do projeto, novos parceiros enxergam na ação uma iniciativa de sustentabilidade importante para a população das cidades do entorno do Rodoanel”.

Dessa vez, os contemplados foram os Fundos Sociais de Solidariedade das cidades de Itapecerica da Serra e Santo Andre, além da Casa São Vicente de Paulo, em São Bernardo do Campo.

Cada cadeira doada é fruto da reciclagem de 90 quilos de lacres, o que equivale a 140 garrafas de 2 litros cheias de lacres.

Em Itapecerica da Serra, Tiemi Nakano, presidente do FSS de Itapecerica da Serra, recebeu a doação e ressaltou a colaboração da população local para o sucesso do projeto: “Chegamos a 6 cadeiras recebidas pela parceria com a SPMAR, e essas cadeiras chegam em momento muito importante pois a demanda é constante. A população abraçou a campanha de forma ativa e nos ajuda a conquistar mais essa doação”, disse Tiemi.

Já em Santo Andre, a doação foi recebida pela Denise de Oliveira Masselco, coordenadora do Fundo Social, que valorizou a corrente de solidariedade do projeto, formada por todos que contribuem e que é quem permite concretizar uma doação: “O Fundo Social de Solidariedade recebeu hoje a doação de uma cadeira de rodas da Concessionária SPMAR, responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas. Esta é mais uma prova do espírito de solidariedade, cada vez mais presente em nossos parceiros.”

Em São Bernardo do Campo a doação foi recebida pelo lar de idosos Casa São Vicente de Paulo.

A campanha Lacre Solidário da Concessionária SPMAR funciona o ano todo, sempre com o objetivo de recolher o anel metálico das latinhas de alumínio, geralmente descartados no lixo, para trocá-los por cadeira de rodas que depois são doadas nas cidades parceiras.

Para participar dessa corrente de economia social e ajudar alguém a conseguir sua cadeira basta levar sua doação de lacres nas praças de pedágio ou bases dos SAUs (Serviço de Atendimento ao Usuário) no Rodoanel.

Há também postos de coletas que funcionam nas sedes dos Fundos Sociais de Solidariedade nas cidades de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Ribeirão Pires e Suzano. A campanha de arrecadação dos lacres funciona com apoio da ARTESP.