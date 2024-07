SPMAR é reconhecida pelo trabalho de atendimento ao público

A Concessionária SPMAR foi condecorada pelo trabalho de excelência no quesito Satisfação do Cliente, a certificação desenvolvida pelo instituto MESC, empresa da Google, reconhece empresas que se destacam no mercado a partir da opinião dos próprios clientes das marcas.

A avaliação feita ao longo de 12 meses por meio do Google Opinion Rewards analisa as empresas sobre 22 dimensões e fatores como: cordialidade, credibilidade, ética, canais de atendimento, disponibilidade, preços, qualidade, velocidade e a capacidade de solucionar problemas. A Certificação MESC é entregue somente às organizações que conseguem atingir médias superiores a 80%.

Esse é a segundo reconhecimento recebido em 2024 pela SPMAR com relação ao serviço prestado no atendimento ao público. A concessionária foi a segunda colocada no ranking, entre todas do Estado de São Paulo, na categoria relacionamento com os usuários dentro do Prêmio Concessionária do Ano promovido pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).