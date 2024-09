SPMAR e CONDEMAT+ unem forças para expandir a campanha Lacre Solidário

A SPMAR assinou uma parceria com o Condemat + (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região), que ampliará o alcance da campanha Lacre Solidário. A iniciativa, que já beneficia diversas cidades, agora conta com a força de mais 14 municípios da região do Alto Tietê, que se unem para transformar lacres de alumínio em cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida.

Criada em 2017, a campanha Lacre Solidário já proporcionou a doação de mais de 50 cadeiras de rodas, fruto da solidariedade de milhares de pessoas que contribuíram com a coleta de lacres. Com a nova parceria, a expectativa é aumentar significativamente o número de beneficiados.

“A cada lacre doado, estamos mais perto de transformar a realidade de alguém”, afirma Fabio Loiola, coordenador de comunicação da SPMAR. “Para nós, a parceria com o Condemat+ é um elo importante nessa nossa corrente de solidariedade que consegue mudar a vida de pessoas a partir de um objeto que isolado seria descartado, como o lacre”.

Como funciona – Para cada cadeira de rodas são necessárias, em média, 140 garrafas de 2 litros cheias de lacres, o equivalente a 90 quilos do material reciclável.

Além das praças de pedágio ou bases dos SAUs (Serviço de Atendimento ao Usuário) no Rodoanel. Há também postos de coletas que funcionam nas sedes dos Fundos Sociais de Solidariedade nas cidades de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Ribeirão Pires e Suzano, agora esses postos devem ser ampliados para todas as cidades do Alto Tietê.

“A experiência dessas cidades estimula toda nossa região a somar esforços numa iniciativa que une responsabilidade ambiental e solidariedade. O Condemat+ já desenvolve um programa de estímulo da coleta seletiva, que ganhou reconhecimento através de vários prêmios e agora terá mais um braço de atuação, por meio dos Fundos Sociais, na campanha Lacre Solidário”, destaca Luciana Miranda, coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat+, que reúne as cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

Como participar:

A coleta de lacres ocorre em diversos pontos, como praças de pedágio, bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) no Rodoanel e sedes dos Fundos Sociais de Solidariedade nos municípios participantes.