SPMAR completa 13 anos à frente do Rodoanel

A SPMAR comemora 13 anos do início da operação dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. Desde 2011, a Concessionária já realizou diversas ações de melhorias que transformaram o trecho num dos mais movimentados e seguros do País, liderando as estatísticas de menor média de acidentes do Estado.

Isso tudo é reflexo do investimento massivo feito ao longo desse período, quando mais de R$ 3 bilhões foram aportados, visando a construção do trecho Leste, manutenção do pavimento, sinalização viária, serviços operacionais e de conservação que impactaram positivamente no dia a dia dos mais de 160 mil veículos que trafegam nos trechos Sul e Leste diariamente.

Benefícios para toda a regiãoE não é só quem usa diariamente a rodovia que é beneficiado com esses investimentos. Os trechos Sul e Leste tem ajudado a fortalecer economicamente as cidades do entorno do Rodoanel, atraindo diversas indústrias e empresas para a região, gerando aumento de arrecadação nas 11 cidades do entorno da rodovia

Diretamente, a SPMAR vem contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades próximas com o repasse mensal do Imposto Sobre Serviço– ISS para os 11 municípios lindeiros.

Ao total, foram destinados mais de R$ 322 milhões. Os valores foram arrecadados pelas gestões municipais (prefeituras), sobre a receita de pedágio, para que fossem aplicados em diversas áreas como: saúde, educação e infraestrutura, por exemplo.

Além disso, a Concessionária estimula a economia local com a geração de emprego e renda ao longo desses anos. Já foram gerados mais de 2,5 mil empregos diretos e 10 mil indiretos, com o impulso à chegada de novas industrias à região.

Segurança quilômetro a quilômetro

Com uma equipe composta por profissionais capacitados e de prontidão 24h por dia, a Concessionária realiza uma média de 290 atendimentos diários das mais diferentes naturezas.

Desde o início da concessão a SPMAR mantém uma média de 29mil atendimentos mecânicos/ano – pneu furado, pane mecânica, pane seca e remoção de veículos com auxílio de guincho – e mais de 3 mil atendimentos médicos/ano – socorro emergencial de vítimas de acidentes ou apenas clínicos.

Um moderno Centro de Controle de Operações – CCO faz a monitoração de tudo o que acontece na rodovia por meio de 80 câmeras, proporcionando mais agilidade nos atendimentos aos usuários e a parceria com a Polícia Militar Rodoviária possibilita uma gestão inteligente desses dados, inclusive com acionamento em tempo real pelas autoridades competentes.

Para uma ação efetiva, a Concessionária conta com uma frota operacional com mais de 21 veículos à disposição para atendimento 24h. Uma estrutura composta por: 5 ambulâncias, 8 guinchos (6 leves e 2 pesados), 6 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate ao incêndio e 1 carro de resgate de animais.

ESG

A SPMAR investe em soluções de tecnologia para preservação da vida no entorno da rodovia. Desde o inicio da operação, a concessionária implantou ações que garantem a continuidade da fauna e da biodiversidade.

Cuidando da vida no entorno do rodoanel, a SPMAR mantém cercas na extensão da rodovia permitindo a circulação segura de animais, possibilitando que mais de 31 espécies continuem a viver na região, além de implantar um sistema de monitoramento de fauna com câmeras de movimento em 39 pontos, afim de comprovar a evolução das espécies que vivem no entorno da rodovia. Essa proteção ajuda a manter a biodiversidade, sustentabilidade dos recursos naturais e a preservar nosso planeta para gerações futuras.

Já na margem dos rios Guaió e Tietê, dois dos principais rios que abastecem a região, a concessionária implantou de forma pioneira o DLP, um sistema de automação que permite abrir as comportas de armazenamento de líquidos situadas às margens dos rios à distância, a partir do CCO, evitando que em caso de acidente com veículo em que haja vazamento de produto, esse contamine o rio, o que eleva a rodovia ao nível mais alto a segurança ambiental.

Com relação às comunidades do entorno do Rodoanel, a SPMAR desenvolve programas sociais, como o Lacre Solidário que arrecada lacre de latas de alumínio e troca por cadeiras de rodas e a Campanha Inverno Solidário que distribui cobertores produzidos a partir da reciclagem de uniformes usados da concessionária, todos em parceria com os Fundos Sociais de Solidariedade (FSS) das Prefeituras do entorno. Nas cidades de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Ribeirão Pires e Suzano, os FSS são inclusive postos de arrecadação da Campanha Lacre Solidário e contribuem diretamente para a marca de 50 cadeiras de rodas doadas em todas as 11 cidades do entorno da rodovia.