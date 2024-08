SPMAR celebra o Dia do Ciclista com campanha de conscientização no Rodoanel

A SPMAR comemora o Dia do Ciclista nesta segunda-feira (19) com uma campanha especial nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, reforçando a importância da convivência harmoniosa entre ciclistas e motoristas.

Ao longo da rodovia, painéis eletrônicos exibirão mensagens como “Feliz Dia do Ciclista, #sejavisto use refletivos” e “Motorista, respeite os ciclistas“, com o objetivo de conscientizar os usuários da via sobre a importância de uma conduta segura e respeitosa.

“Queremos aproveitar esta data para lembrar que a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos. Veículos maiores devem redobrar a atenção aos ciclistas, enquanto estes devem utilizar equipamentos de segurança, como refletivos, para serem mais visíveis”, afirma Fabio Loiola, gerente de comunicação da SPMAR.

Ação imersiva “Ciclista #Seja Visto”/Divulgação

Para intensificar a conscientização, a SPMAR também promove campanhas ao longo da rodovia, além da ação imersiva “Ciclista #Seja Visto”, na qual os participantes vivenciam a experiência de um motorista que se depara com um ciclista sem refletivos. A iniciativa visa demonstrar os riscos dessa prática e a importância de seguir as normas de trânsito.