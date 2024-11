SPMar bate recorde em doação de cadeiras de rodas e transforma lacres em solidariedade

Em novembro, a campanha Lacre Solidário da Concessionária SPMar entregou oito novas cadeiras de rodas para moradores de quatro cidades do entorno do Rodoanel. A ação que transforma lacres de alumínio em mobilidade, alcançou um novo marco, beneficiando ainda mais pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Suzano foi a cidade que recebeu o maior número de cadeiras, cinco no total, através da troca dos lacres mobilizados pelo próprio Fundo Social de Solidariedade. A primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, destacou a importância da parceria com a SPMar para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. “A SPMar é uma das maiores apoiadoras da nossa Campanha ‘Junte o Bem’ e garante o auxílio a muitas famílias suzanenses”, afirmou.

Uma sexta cadeira foi encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, além de duas outras entregues a moradores de São Paulo e Itaquaquecetuba.

Para Fabio Loiola, coordenador de comunicação e ouvidoria da SPMar, o sucesso da campanha se deve à adesão dos usuários e também das organizações sociais e empresas das cidades do entorno. “Muitos usuários da rodovia já fazem questão de levar seus lacres para doação. Todas as cidades do Alto Tietê aderiram à campanha via os Fundo Sociais, e temos recebido o apoio de empresas interessadas em se tornarem pontos de coleta”, explica.

Além das praças de pedágio e bases dos SAUs (Serviço de Atendimento ao Usuário) no Rodoanel, há postos de coleta nas sedes dos Fundos Sociais de Solidariedade das 14 cidades do Alto Tietê: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano, além das cidades de Ribeirão Pires, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

Criada em 2019, a campanha Lacre Solidário já proporcionou a doação de mais de 60 cadeiras de rodas, fruto da solidariedade de milhares de pessoas que contribuíram com a coleta de lacres. Dessa forma, demonstra o poder da união e da solidariedade, transformando simples lacres de alumínio em esperança para muitas pessoas.