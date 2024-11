Speedo e Esporte Clube Pinheiros unem forças para revelar novos atletas olímpicos no Brasil

O cenário dos esportes aquáticos no Brasil recebe um impulso significativo com a nova aliança entre a Speedo Multisport, líder no setor nacional, e o Esporte Clube Pinheiros. Esta colaboração tem como objetivo principal o fortalecimento das modalidades de natação competitiva e saltos ornamentais, oferecendo um suporte abrangente para o desenvolvimento dos atletas e contribuindo para o avanço dessas disciplinas no país.

Inovação e Performance

A Speedo Multisport se compromete a fornecer trajes esportivos de alta performance, além de apoiar a construção de um ecossistema integral para o desenvolvimento esportivo. Tal ambiente visa facilitar tanto a descoberta quanto o aprimoramento de futuros campeões. A marca detém mais de 80% do mercado de esportes aquáticos no Brasil, destacando sua influência e compromisso com o esporte nacional.

Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport, afirmou que a empresa vai além do fornecimento de materiais esportivos, desempenhando um papel vital como parceira do esporte brasileiro. Além de equipar as equipes de natação e saltos ornamentais, a Speedo Multisport também será a patrocinadora oficial das competições internas do Pinheiros, reafirmando seu compromisso com a formação de talentos desde as categorias iniciais até os níveis mais avançados. “A Speedo Multisport é muito mais do que apenas uma fornecedora de material esportivo. A marca é uma verdadeira parceira do esporte nacional”, disse Roberto Jalonetsky.

Natação Olímpica

A história do Brasil na natação olímpica é marcada por 15 medalhas: uma de ouro, quatro de prata e dez de bronze. Esta parceria ambiciona não apenas ampliar esse legado, mas também manter o país entre as principais potências mundiais nas modalidades aquáticas.

“Iniciativas como essa são fundamentais para criar uma base robusta que inspire jovens talentos e entusiastas do esporte a se envolverem com a natação e os saltos ornamentais. O intuito é atrair novos praticantes e consolidar essas modalidades como pilares do esporte nacional“, ressaltou Jalonetsky.

Carlinhos Brazolin, presidente do Clube Pinheiros, destacou que a parceria fortalece o compromisso da instituição com a formação de atletas e a manutenção de uma estrutura de excelência. “A parceria reforça a nossa essência de fomentar a formação de atletas e de manter sempre uma estrutura de excelência. Para continuar revelando grandes campeões, contamos sempre com o apoio de grandes empresas. Por isso, valorizamos e agradecemos a confiança da Speedo Multisport”, concluiu Brazolin.