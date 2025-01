SPED oferece bolsa de R$ 11 mil para grupo interessado em Residência Artística

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, abre inscrições para a 1ª Residência Artística de 2025. Os grupos ou companhias de dança interessados podem submeter suas documentações até esta sexta-feira (31), no site da SPED, em Oportunidades e Projetos Especiais.

A Residência é um espaço de reflexão e comunicação de saberes relacionados à dança, promovendo a troca de experiência entre os estudantes de Cursos Regulares da SPED e o grupo ou companhia residente.

O projeto selecionado realizará encontros presenciais com os estudantes com o objetivo de desenvolver uma proposta artística que será apresentada ao público. Neste edital, a proposta deve estar alinhada com espaços em rede (virtuais e coletivos) e diálogos sobre contaminações, apropriações e autorias.

Apenas um grupo ou companhia será selecionado e o valor da bolsa é de R$ 11 mil. Para participar, o grupo ou companhia deve ser, obrigatoriamente, pessoa jurídica legalmente constituída. O resultado será divulgado no dia 6 de fevereiro, no site da SPED.

De acordo com a diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança, Inês Bogéa, a Residência Artística é um espaço de desenvolvimento e vivências contínuos entre estudantes e o mercado da dança. “Queremos fomentar o potencial dos estudantes da nossa Escola e dar oportunidade para essa rica troca com os grupos e companhias de dança, produzindo obras e coreografias únicas a partir de processos pedagógicos. Por isso, realizamos quatro residências artísticas por ano, proporcionando um diálogo aberto entre os meios educacional e profissional”, finaliza Inês.

SERVIÇO

1ª Residência Artística SPED 2025

Inscrições: Até 31 de janeiro, às 23h59, pelo site.

Publicação do resultado: 6 de fevereiro

Período da residência: 26 de fevereiro a 5 de abril de 2025

Total de vagas: 01 (uma)

Valor da bolsa-residência: R$ 11.000 (onze mil reais) – valor bruto

Requisitos: proponente deverá ser, necessariamente, pessoa jurídica (PJ)