Spcine Play amplia catálogo de Mazzaropi com a estreia de clássico

O renomado filme “Candinho”, de 1954, encontra-se agora acessível para o público em geral na plataforma de streaming Spcine Play, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo através da SPcine. Este serviço representa a primeira plataforma pública de streaming do Brasil e proporciona acesso gratuito ao clássico do cinema nacional, promovendo um valioso reencontro entre as novas gerações e o legado deixado por Mazzaropi.

Dirigido por Abílio Pereira de Almeida, “Candinho” narra a trajetória de um jovem ingênuo que, após ser expulso da fazenda onde cresceu devido ao seu amor pela filha do patrão, se aventura rumo à cidade acompanhado de seu fiel jumento. No novo cenário, ele enfrenta os desafios e as disparidades entre a vida rural e urbana, em uma narrativa que combina humor e emoção. O elenco do filme é notável, contando com atuações marcantes de Ruth de Souza, Marisa Prado e do próprio Mazzaropi.

Com a adição de “Candinho”, a seção Mazzaropi da Spcine Play agora abriga cinco grandes obras do icônico cineasta. Essa coleção oferece ao público uma oportunidade única de explorar o humor e as críticas sociais que permeiam sua filmografia. Além de “Candinho”, os espectadores também podem assistir a outros clássicos como “Sai da Frente” (1952), “Um Caipira em Bariloche” (1973), “Meu Japão Brasileiro” (1965) e “Jeca Tatu” (1959).

Para aqueles interessados em conhecer mais sobre as sinopses e detalhes dos filmes disponíveis na seção Mazzaropi da Spcine Play, informações adicionais podem ser encontradas no site da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.