SPCD realiza audição para elenco fixo

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) – corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança – abre as inscrições para audição, a fim de selecionar novos integrantes para seu elenco fixo. Os bailarinos e bailarinas interessados devem ter acima de 18 anos e DRT emitido, e tem até às 17h, do dia 4 de outubro para se inscrever gratuitamente no processo seletivo pelo link: https://spcd.com.br/spcd/audicoes/

Essa é a primeira fase do processo, cujo resultado dos selecionados será divulgado em 9 de outubro. Esses nomes seguem para uma audição virtual prática (aula de balé), que será realizada em 12 de outubro, em horário a ser definido. Os que passarem para a última fase, farão uma audição presencial no dia 20 de outubro, na sede da SPCD, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

O resultado final será divulgado até 23 de outubro de 2024, às 18h, e os escolhidos passam a integrar o elenco e já participam das apresentações de “O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos”, de Márcia Haydée, que será apresentado entre 30 de novembro e 15 de dezembro, no Teatro Sérgio Cardoso.

Serviço:

Audição para SPCD

1ª fase: Pré-seleção

Encerramento das Inscrições: 4 de outubro de 2024 até às 17h – https://spcd.com.br/spcd/audicoes/

O que é: Etapa de avaliação do material enviado nas inscrições.

Resultado: 9 de outubro até as 18h

2ª fase: Audição virtual prática | Aula de balé

Realização: 12 de outubro de 2024, horário a confirmar

Resultado: 12 de outubro de 2024 até as 18h

3ª fase: Audição Presencial

Realização: 20 de outubro de 2024, horário a confirmar

Resultado pré-Selecionados/as: 20 de outubro de 2024

Resultado selecionados/as e suplentes: até 23 de outubro de 2024, às 18h