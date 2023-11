SPCD mostra repertório em última apresentação de 2023

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) – corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa – realiza a última apresentação de 2023 na Fábrica de Cultura Itaim Paulista no dia 30 de novembro, quinta-feira, às 14h. A sessão gratuita traz ao palco obras clássicas e contemporâneas que revelam a diversidade do repertório da Companhia e celebram os 15 anos de história, recém-completados.

Obras clássicas e modernas

As coreografias Sal, A Morte do Cisne, Grand Pas de Deux de Dom Quixote e Veias Abertas integram o repertório da São Paulo Companhia de Dança para as apresentações na Fábrica de Cultura Itaim Paulista.

Sal, de Lucas Valente, que foi bailarino da SPCD, é baseado em duas facetas essenciais do sal, a física e a energética, e explora movimentos que capturam sua textura, sua natureza áspera, seca e afiada, buscando uma sensação de intensidade e vigor. A obra explora a riqueza de significados e ideias associadas ao sal na cultura brasileira, que se expressam desde os rituais de banhos de sal grosso, presentes em diversas tradições espirituais, até as manifestações culturais, como o maracatu de baque solto, que utilizam o sal como parte de sua dança em gesto de oferenda e conexão com a terra também estão presentes na coreografia. Esse elemento ritualístico rege a peça, que busca compartilhar uma experiência sensorial, combinando uma narrativa física e uma narrativa conceitual à poderosa energia do sal e à rica diversidade cultural do Brasil.

O balé A Morte do Cisne criado em 1907 por Michel Fokine para Anna Pavlova é um solo emocionante, que dialoga com as sonoridades da harpa e do violoncelo, inspirado no poema de Alfred Tennyson (1809-1892) e nos movimentos dos cisnes em seus últimos instantes de vida. Esse solo é interpretado por grandes estrelas da dança e ganha novos acentos e dinâmicas no corpo das bailarinas da São Paulo Companhia de Dança com coreografia de Lars Van Cauwenbergh.

Com remontagem de Duda Braz, a partir do original de 1869 de Marius Petipa (1818-1910), o Grand Pas de Deux de Dom Quixote retrata o momento do casamento de Kitri e Basílio, personagens principais dessa obra. Coreografado por Marius Petipa, o balé Dom Quixote é baseado num capítulo da famosa obra de Miguel de Cervantes, que narra as aventuras do barbeiro Basílio e seu amor por Kitri, a filha do taberneiro.

Inspirado livremente na obra literária “As veias Abertas da América Latina”, do escritor uruguaio Eduardo Galeano (1940-2015), e embalado pelas canções da cantora argentina Mercedes Sosa (1935-2009), Veias Abertas, de Poliane Fogaça, propõe o encontro desses dois grandes artistas que em comum, contaram as histórias dos povos latino-americanos. A obra revela aspectos sociais – como a fome, a falta de oportunidade, a luta contra a repressão – e a resiliência, o amor pelo próximo e a noção de unidade entre os povos. “Quiçá seja uma utopia acreditar que é possível estancar o sangue das veias abertas da nossa sociedade. Mas que seja um sonho em ação, um ato de esperançar um novo futuro de justiça e união. Por meio da poética da arte de dançar, que a dor cesse, que a ferida cicatrize e que nos inspire a cada passo, a sermos e estarmos uns pelos outros”, diz a coreógrafa.

“Levar a nossa dança para os espaços das Fábricas de Cultura é sempre uma alegria e faz parte do nosso propósito, de ir além dos espaços convencionais”, explica Inês Bogéa.

SERVIÇO E FICHAS TÉCNICAS

FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA

Endereço: Rua Estudantes da China, 500 – Itaim Paulista, São Paulo.

Dia 30 de novembro, quinta-feira às 14h

Repertório: Sal, A Morte do Cisne, Grand Pas de Deux de D. Quixote e Veias Abertas

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre | Duração: 90 minutos

Capacidade física: 300 lugares

Acessibilidade: Sim

Obras

Sal (2023)

Músicas: Em Transe, de Cadu Tenório & Márcio Bulk na voz de Lívia Nestrovski; Fragmentos, de Cadu Tenório e Afterglow, de Rival Consoles

A Morte do Cisne (2019)

Músicas: O Cisne, extrato do Carnaval dos Animais (1866), de Camile Saint_Saens (1835-1921)

Grand Pas de Deux de Dom Quixote (2012)

Remontagem: Duda Braz, a partir do original de 1869 de Marius Petipa (1818-1910)

Música: Leon Minkus (1826-1917)

Iluminação: Wagner Freire

Figurinos: Tânia Agra

Veias Abertas (2023)

Músicas: “Canción para um Niño em la calle,” de Algel Ritro, Armando Tejada, René Pérez; “Afonsina Y El mar”, de Ariel Ramírez, Feliz Cezar Luna, “Razón de Vivir”, de Victor Heredia e “Canción Con Todos”, de Armando Teijada Gomez, Cézar Isella.