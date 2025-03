SPCD leva apresentações e oficinas gratuitas para Barueri

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) – corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança – leva pela 11ª vez a arte do movimento para Barueri, nos dias 14 e 15 de março, às 20h, em duas apresentações e oficinas educativas e gratuitas de Balé Clássico e de Dança Contemporânea. Os ingressos deverão ser retirados diretamente na bilheteria do teatro com 1h de antecedência.

Com os alunos do Núcleo de Dança de Barueri responsáveis pela abertura, a São Paulo Companhia de Dança apresenta três obras do seu repertório no Teatro Barueri Praça das Artes, com dos SANTOS, de Alex Soares; o Grand Pas de Deux de Dom Quixote, na versão da SPCD; e a pré-estreia da primeira criação do coreógrafo cubano George Céspedes para a Companhia.

Essa, que é o destaque da noite, é também a primeira criação de Céspedes para uma companhia brasileira. Reconhecido por seu estilo único que combina dança com elementos geométricos e matemáticos, Céspedes desenha grandes formas no palco por meio do movimento coordenado de grupos de bailarinos que adicionam contrastes dinâmicos e emocionais à narrativa.

A iluminação realça a precisão dos movimentos e intensifica as atmosferas criadas, potencializando as emoções. Os figurinos, inspirados em roupas de rua, dialogam com a contemporaneidade e a acessibilidade de suas criações, enquanto proporcionam liberdade de movimento e expressão, contribuindo para o aspecto urbano e vibrante de suas obras.

No palco, Céspedes cria uma experiência cativante, onde emoção e técnica se encontram para estabelecer uma conexão pulsante com o público. Com obras amplamente aclamadas por críticos internacionais, o coreógrafo reafirma sua posição como um dos grandes nomes da dança contemporânea global.

Já dos SANTOS, de Alex Soares, é inspirada em uma cantiga do Brasil Colonial chamada “Matais de Incêndio”, uma canção simples e alegre associada a festividades religiosas – cujo autor é desconhecido, datada por volta de 1700. Segundo o coreógrafo “a obra faz referência a um dos sobrenomes de origem religiosa mais populares no Brasil”. dos SANTOS move, cruza e questiona identidades que ao longo do tempo ajudaram a lapidar a nossa rica e diversa cultura.

dos SANTOS, de Alex Soares – Crédito: Charles Lima

Por fim, o tão esperado clássico, Grand Pas de Deux de Dom Quixote, mostra o momento do casamento de Kitri e Basílio, personagens principais dessa obra. Coreografado por Marius Petipa, o balé Dom Quixote é baseado num capítulo da famosa obra de Miguel de Cervantes, que narra as aventuras do barbeiro Basílio e seu amor por Kitri, a filha do taberneiro.

OFICINAS DE DANÇA

No dia 15, às 10h e às 11h30, a SPCD proporciona Oficinas de Balé Clássico e Dança Contemporânea, respectivamente, no 2º andar do Núcleo de Dança, na Praça das Artes de Barueri. Para se inscrever é necessário ser maior de 14 anos e ter conhecimento intermediário e/ou avançado nas modalidades. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição por meio do formulário:

https://forms.gle/AZXcJCBoVDaP9RYo8

É necessário aguardar a confirmação da vaga pela equipe da SPCD, via e-mail.

A apresentação da São Paulo Companhia de Dança é realizada pelo Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e São Paulo Companhia de Dança via Lei de Incentivo à Cultura Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução. Patrocínio Itaú.

SERVIÇO:

Espetáculo

SPCD em Barueri

Endereço:: Teatro Barueri Praça das Artes, R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos, Barueri – SP, 06410-080

Dia 14 e 15 de março, sexta-feira e sábado, às 20h

Ingressos: Gratuitos, retirada 1h antes na bilheteria

Classificação: Livre

Oficinas

Oficina de Balé Clássico

Data: 15 de março, sábado;

Horário: 10h;

Local: Praça das Artes de Barueri – 2º Andar (Núcleo de Dança)

R. Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos, Barueri – SP, 06410-080;

Formato: Presencial

Pré-requisitos: nível técnico a partir do intermediário e idade a partir de 14 anos.

Observação: Apenas a inscrição não garante a sua participação. A vaga será confirmada pela equipe do Educativo, via e-mail.

Oficina de Dança Contemporânea

Data: 15 de março, sábado;

Horário: 11h30h;

Local: Praça das Artes de Barueri – 2 Andar (Núcleo de Dança)

Formato: Presencial

Pré-requisitos: nível técnico a partir do intermediário e idade a partir de 14 anos.

FICHAS TÉCNICAS:

dos SANTOS (2024)

Coreografia: Alex Soares

Músicas: Matais de Incêndios, anônimo, interpretado por Vox Brasiliensis e Ricardo Kanji; Partita for 8 voices, No.4 Passacaglia, Caroline Shaw, interpretada por Brad Wells e Roomful of Teeth; Final Parade, Felix Rösch; Obstacle Course, Christophe Zurfluh

Figurino: Cassiano Grandi

Iluminação: Wagner Freire

Grand Pas de Deux de Dom Quixote (2012)

Coreografia: na versão da SPCD, a partir do original de 1869 de Marius Petipa (1818-1910)

Música: Leon Minkus (1826-1917)

Iluminação: Wagner Freire

Figurinos: Tânia Agra

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

A São Paulo Companhia de Dança se destaca pela sua versatilidade e inovação, desde sua criação em 2008, pelo Governo do Estado de São Paulo. Gerida pela Associação Pró-Dança, é dirigida por Inês Bogéa. Reconhecida pela crítica como uma das mais prestigiadas companhias da América Latina, seu repertório abrange tanto criações exclusivas, quanto remontagens de grandes obras da dança mundial. Com apresentações que atravessam fronteiras, a Companhia leva sua arte a diversos públicos, tanto no Brasil, quanto no exterior. Já foi assistida por um público superior a 2 milhões de pessoas em 22 diferentes países, passando por cerca de 180 cidades em mais de 1.300 apresentações, acumulando mais de 50 prêmios e indicações nacionais e internacionais. Além disso, ações educativas e projetos voltados à preservação e difusão da memória da dança são parte essencial de sua missão, perpetuando esse legado cultural para as futuras gerações. São Paulo Companhia de Dança: excelência que inspira, movimento que transforma.

DIREÇÃO ARTÍSTICA | Inês Bogéa é uma líder multifacetada na dança e na educação, com vasta experiência na gestão, criação e implementação de projetos culturais, sociais e educacionais de grande impacto. Desde 2008, atua como Diretora Artística da São Paulo Companhia de Dança, criada pelo Governo do Estado de São Paulo, onde já dirigiu mais de 1.300 espetáculos em 22 países e recebeu 38 prêmios e indicações internacionais. É Diretora Artística e Educacional da São Paulo Escola de Dança, criada pelo Governo do Estado de São Paulo, que se destaca pela inclusão social e formação de mais de 1.300 estudantes, sendo 50% oriundos de vulnerabilidade social. Colaboradora regular em veículos como a Revista CONCERTO é cocriadora da coluna ‘Dança em Diálogo’. Na área acadêmica, leciona na USP e na FURB. Foi responsável por iniciativas inovadoras, como o curso Dança para Educadores do Sesc-SP e a Mostra Internacional de Dança de SP, em parceria com o Itaú Cultural. Reconhecida com a Medalha Tarsila do Amaral, foi também nomeada pela Critic’s Choice of Dance Europe e condecorada com o título de Chavalière de L’Ordre des Arts et des Lettres pelo Ministério da Cultura Francês.