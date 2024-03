Spaten entra no território da luta e fecha com Anderson Silva, Minotauro e outros ícones das Artes Marciais para mostrar que nem toda força é bruta

A palavra força está ligada à história de Spaten por sua longa tradição e reputação como uma das cervejas mais antigas e respeitadas do mundo. Fundada em 1397 em Munique, a marca se estabeleceu como um símbolo de excelência cervejeira e conseguiu atravessar o tempo permanecendo relevante, sendo reconhecida pelo estilo forte de seu líquido. Ao longo de seus quase sete séculos, a marca acompanhou a evolução do significado de força, chegando aos dias atuais com a certeza: por trás de toda força, existe uma camada de suavidade.

Para materializar o Estilo Spaten de ser Forte, a marca se une ao território das Artes Marciais, que valoriza não só a força, mas a disciplina, a ancestralidade, o foco e a estratégia. A partir de agora, Spaten irá promover embaixadores da marca e eventos relacionados a esse universo. Anderson Silva, Minotauro, Kyra Gracie, Flávio Canto, Rafaela Silva e Beatriz Ferreira estão entre os atletas renomados que compõem o time da marca para 2024.

Um conjunto de ações que representam o “Estilo Spaten de Ser Forte” está sendo desenvolvido pela marca e promete surpreender o público este ano. O anúncio dos nomes que estarão ao lado de Spaten no projeto é apenas o começo.

“Spaten tem a força como parte de seu DNA, uma força que vem se reinventando com o tempo. Abraçar o território das artes marciais e o time de lendas é uma forma de traduzir a essência da marca. Além disso, Spaten acredita na oportunidade que se abre para criar conexão com o público por meio da paixão pela profundidade que existe por trás da luta”, explica Cinthia Klumpp, diretora de Marketing de Spaten.

“As artes marciais mudaram a minha vida. Aprendi muito mais do que como é ser um campeão. Aprendi a valorizar a força da nossa mente, da história e do legado que as lutas têm no nosso país. Estou muito feliz em mostrar esse outro lado da força, junto com Spaten, valorizando o que nem todo mundo enxerga logo de cara”, acrescenta Anderson Silva.

“Nesse ano tão importante para o esporte, trazer esse outro olhar sobre as lutas, se torna algo essencial. É cooperar para mostrar que a força vai muito além da física. A superação, dedicação e a força mental são os meus grandes guias para trilhar esse caminho e mostrar o meu melhor no ringue”, comenta Beatriz Ferreira.

Missão dada!

Nas últimas semanas, o time de personalidades se reuniu na Europa para a gravação da primeira missão como embaixadores da marca. Criada pela GUT São Paulo e com figurinos cinematográficos, a superprodução – que será anunciada em breve – mostra que nem toda força é bruta e que é justamente esse o Estilo Spaten de Ser Forte.

Entretenimento e oportunidade

Mais do que um esporte, o ato de assistir a lutas ou artes marciais no geral é também uma forma de expandir as opções de entretenimento para o público. Spaten quer valorizar tudo o que faz o show continuar para além do tatame: o brinde da comemoração, a preparação mental, a história dos atletas, o legado que a luta deixou no Brasil e no mundo.

“O momento de se reunir e assistir a um esporte está no coração do Brasil. E a luta não fica para trás nisso. Quantas vezes paramos para torcer pelo Anderson, quanta emoção ele já nos trouxe? Para muitas pessoas, o ato de assistir a esses momentos inesquecíveis fica ainda mais prazeroso quando compartilhado com pessoas queridas, com amigos, tomando uma cerveja. Spaten vai elevar essa experiência valorizando o que acontece além, no contexto do consumidor”, comenta Cinthia.

Ainda pouco explorado pelas marcas no Brasil, o território das Artes Marciais tem grande potencial para criar conversas com o consumidor. Spaten mergulha em 2024 na oportunidade de se envolver com a audiência engajada e apaixonada pelas Artes Marciais, compartilhando seus valores em comum.