SP vistoria obras viárias em Pongaí e autoriza extensão da Castello até Echaporã

O governador Tarcísio de Freitas visitou, nesta quinta-feira (12), importantes obras de infraestrutura viária no estado. Em Pongaí, inspecionou a duplicação de 52,4 km da rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), incluindo a nova ponte Porto Ferrão sobre o Rio Tietê, e autorizou estudos para o prolongamento da Rodovia Castello Branco (SP-280) até Echaporã. Em Itápolis, acompanhou a operação do primeiro pórtico do sistema free flow de São Paulo, um marco na modernização das rodovias estaduais.

“Estamos iniciando uma jornada. Uma obra que vai beneficiar muitos municípios. Uma obra que vai duplicar a maior ponte do Estado de São Paulo, que agora nasce maior e com um grande vão de navegação para a gente utilizar todo o potencial hidroviário do Tietê-Paraná”, afirmou Tarcísio. “E quanto tempo se fala no prolongamento da Castello até Echaporã? Agora ele começa, pois nós vamos fazer o projeto de engenharia. Eu fico feliz quando a gente contrata obras, porque são oportunidades de emprego que a gente está gerando no estado,” acrescentou.

A agenda do governador no oeste paulista contou com a presença do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, do diretor-geral interino da Artesp, Laércio Simões, além de parlamentares municipais e estaduais, gestores, representantes empresas concessionárias, entre outras autoridades.

Em Pongaí as intervenções somam R$ 657,9 milhões de investimento, sendo R$ 353,9 milhões destinados à duplicação da Ponte Porto Ferrão. A obra de 2,4 km de extensão, 125,4 metros de vão, terá duas faixas de rolamento, acostamento e faixa de segurança. Para sua execução, serão usadas cerca de 3,9 mil toneladas de aço, 5 mil caminhões de concreto e mais de 3 km de estacas.

Importante destacar que a navegação na Hidrovia Tietê-Paraná permanecerá garantida durante a fase de obras e toda a intervenção segue rígidos padrões de responsabilidade social e ambiental. Nos outros trechos da SP-333 a serem duplicados, serão implementadas novas faixas de rolamento ao longo de 55 km, além de seis novos dispositivos viários, com investimento total de R$ 304 milhões.

Os projetos têm o potencial de criar mais de mil empregos, entre diretos e indiretos. Concluídos, vão aprimorar a segurança viária na região, aumentar a fluidez do tráfego, reduzir o custo de transporte e otimizar o escoamento da produção local. As melhorias também impulsionarão o desenvolvimento regional abrindo novas oportunidades de negócios nas cidades de Pongaí, Borborema, Uru, Novo Horizonte, Itápolis, Ibitinga, Guarantã e Júlio Mesquita.

“É um projeto desafiador essa duplicação da SP-333 que começou lá em Marília e Assis, e agora a gente está subindo sentido Borborema, beneficiando diversos municípios. Uma obra grande que inclui a maior ponte do Estado de São Paulo. É muito satisfatório ver que os trabalhos estão avançando”, afirmou o secretário Rafael Benini.

As obras são de responsabilidade da concessionária Entrevias e possuem acompanhadas da Artesp. Autorizadas pela Cetesb, as intervenções incluem medidas para mitigar impactos ambientais, como monitoramento da qualidade da água do Rio Tietê, instalação de cercas para direcionar sedimentos e monitorar a fauna aquática, além de criação de três passagens para animais silvestres, balizadores para aves e projetos de educação ambiental com as comunidades locais.

Prolongamento da Castello Branco

Na ocasião, o governador Tarcísio também assinou a autorização para o início de estudos para o prolongamento da Rodovia Castello Branco até Echaporã. A Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart) será a responsável pelos projetos funcional e executivo, além dos levantamentos ambientais, análise de traçados, estudos de tráfego e avaliação do impacto das obras. O prazo para a conclusão dessas etapas é de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. É importante ressaltar que a elaboração dos estudos e projetos não significa comprometimento de incluir a execução das obras no contrato de concessão.

Sistema Free Flow

A visita ao interior paulista foi encerrada em Itápolis, onde Tarcísio acompanhou a operação do primeiro pórtico free flow em funcionamento no estado. A tecnologia, que começou a operar em 4 de setembro, está instalada no km 179 da Rodovia Laurentino Mascari (SP-333) e substitui o modelo tradicional das praças de pedágio, com um investimento de R$ 17,5 milhões.

“Uma infraestrutura que representa um avanço, realmente um marco. O início de novo ciclo, para que a viagem seja uma experiência para o usuário. Um investimento de um programa grande que vai se materializando, com oportunidades sendo geradas. E que agora vamos transformando a experiência dos usuários das rodovias, por isso tecnologia, por isso o free flow e a conectividade. E, principalmente, porque a gente está introduzindo a justiça tarifária. Nós queremos a melhor prestação de serviço aos usuários”, afirmou Tarcísio.

O novo sistema também tem implantação prevista para a praça de Jaboticabal, localizada no km 110 da mesma rodovia, ainda este ano. Até 2030, todas as praças de pedágio do trecho sob concessão da EcoNoroeste serão substituídas, de maneira gradual, por pórticos de cobrança automática.

Benefícios

A implantação do sistema free flow é uma solução inovadora que visa aprimorar a experiência dos usuários nas rodovias, com a eliminação das paradas e da marcha lenta dos veículos nas praças de cobrança, reduzindo as emissões de poluentes, contribuindo para o meio ambiente.

Para os usuários que possuem adesivos (tag) instalados nos veículos, o valor da tarifa é debitado de forma direta, com desconto de 5% no valor, sem a necessidade de interação direta do motorista, além do benefício do Desconto de Usuário Frequente (DUF), exclusivo para carros. O veículo será identificado nos pórticos da mesma forma que acontece atualmente nas pistas automáticas das cabines atuais e a cobrança da tarifa será realizada automaticamente.

Já os usuários que não possuem o dispositivo, ao passar pelo sistema automático de cobrança, a placa e o veículo serão identificados pelas câmeras do pórtico que irá, posteriormente, gerar uma guia de pagamento. De acordo com a legislação vigente, a quitação do valor deve ser efetuada em até 15 dias nos canais disponibilizados pela concessionária.

O não pagamento da tarifa é considerado infração grave de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro, com multa de evasão no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação.

Outro benefício para os usuários de veículos de passeio e comerciais são os descontos em cada passagem utilizando uma tag válida. A redução pode variar de 5% a 96%. Entenda os descontos:

DUF: Disponível apenas para veículos de passeio, os descontos são aplicados a partir da segunda passagem por uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês. Esse benefício concede uma redução adicional e progressiva sobre o valor da última tarifa paga. Ao chegar a 30ª passagem, o valor com o desconto permanece fixo até o último dia do mês.

Desconto Básico da Tarifa (DBT): Em todas as passagens é aplicado um desconto de 5% na tarifa de veículos comerciais e de passeio, incluindo reboque e semirreboque, se houver.

Siga Fácil SP

O Siga Fácil SP é um programa do Governo de SP que tem como objetivo promover a implementação do sistema free flow nas rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada. Os pórticos de cobrança, que substituirão as tradicionais praças de pedágio, são equipados com tecnologia avançada para a leitura e identificação dos veículos. Eles possuem um sistema de câmeras, antenas e sensores que permitem aos usuários seguirem viagem sem a necessidade de parar em cabines ou reduzir a velocidade, trazendo mais agilidade e fluidez no tráfego das rodovias paulistas.