SP vistoria ações do Programa Rios Vivos em Taubaté e projeta ampliar investimentos

O governador Tarcísio de Freitas esteve em Taubaté, no Vale do Paraíba, nesta quinta-feira (24), para inspecionar as obras de desassoreamento no Rio Una. As intervenções fazem parte do Programa Rios Vivos, que visa recuperar leitos de cursos d’água por meio da remoção de sedimentos, melhorando os índices ambientais e a resiliência hídrica. As ações também ajudam a combater enchentes e problemas causados pelas mudanças climáticas. No total, R$ 6,2 milhões foram investidos em obras nos rios que cortam a cidade.

“Ano que vem a gente prevê fazer o desassoreamento em mais de 150 rios, mas já começamos a colher os frutos. Quando realizamos um desassoreamento, temos o efeito no período das chuvas, com a prevenção de cheias. Já no período da estiagem, melhoramos a captação que reflete no abastecimento de água”, afirmou o governador.

Acompanharam o governador na agenda no Vale do Paraíba a diretora-presidente da SP Águas, Marise Grinstein, a diretora da Bacia do Paraíba e Litoral Norte – Regional Taubaté, Márcia Eliza, a engenheira responsável pela obra, Fernanda Helena, além de parlamentares, gestores e outras autoridades.

As obras no Rio Una abrangeram um trecho de 2.300 metros, com a remoção de 14 mil metros cúbicos de sedimentos, o equivalente a mil caminhões-caçamba. O rio, que abastece cerca de 30% da água consumida pelos 320 mil habitantes de Taubaté, também é essencial para a irrigação agrícola e a manutenção da biodiversidade local.

Executado pela Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, através da agência SP Águas, antigo Daee, o Programa Rios Vivos também realizou intervenções em outros três corpos d’água de Taubaté: Itaim, Córrego do Moinho e Boçoroca. Ao todo, foram removidos 47,1 mil metros cúbicos de sedimentos.

O programa é estruturado em três eixos: desassoreamento e limpeza de rios; recuperação e proteção de mananciais; e saneamento, com sistemas de afastamento e tratamento de esgoto. Entre 2023 e 2024, o programa recebeu R$ 96 milhões em investimentos estaduais.

Para a próxima fase, o governo de São Paulo prevê ampliar os investimentos e aumentar a quantidade de cursos d’água e municípios atendidos. A estimativa é que até R$ 250 milhões sejam destinados ao programa em 2025, com potencial para atender até 250 rios, córregos e ribeirões em 150 cidades.