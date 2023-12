SP: Veja o calendário de vacinação contra raiva para a segunda quinzena de dezembro

A vacinação para o controle da raiva é a melhor forma para garantir a manutenção de controle da doença nas populações de cães e gatos, e por consequência para a população humana. Na cidade de São Paulo, a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), possui 18 postos fixos, além de promover ações em postos móveis localizados por todas as regiões, aos quais os cidadãos podem levar seus cães e gatos para serem vacinados de graça.

A imunização é obrigatória e deve ser realizada anualmente. A doença provoca a inflamação do cérebro (encefalite), fatal em praticamente todos os casos. Por isso a vacinação dos animais é tão importante. Além de ser uma das mais antigas zoonoses conhecidas pela humanidade, a raiva é uma doença infectocontagiosa provocada por um vírus, transmitido normalmente pelo contato da saliva de animais doentes, na pele ou mucosa por mordeduras ou escoriações.

Os animais, cães e gatos, mesmo que saudáveis, devem ser vacinados, obrigatoriamente, a partir dos três meses de idade.

Como se vacinar:

Para realizar a vacinação, o proprietário deve identificar, no comprovante de vacinação, o nome do animal e nº do Registro Geral Animal (RGA).

Cães bravios ou mordedores, de qualquer espécie, devem utilizar focinheira apropriada, e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança. Além disso, a DVZ possui uma agenda de ações estratégicas que acontecem ao longo do mês em áreas públicas em todas as regiões da cidade.

Confira a agenda das ações estratégicas de vacinação na segunda quinzena de dezembro:

Zona Leste

Dia 16, das 9h às 15h – Ermelino Matarazzo – Praça Benedito Ramos Rodrigues

Dia 16, das 9h às 15h – São Miguel – Rua Cecília Iter x Av. Monsenhor Ângelo

Zona Norte

Dias 16 e 17, das 9h às 15h – Casa Verde – Emef Humberto Dantas – Rua Manoel Dias do Campo, 464

Zona Sudeste

Dia 16, das 9h às 16h – Mooca/Aricanduva – Rua Barão de Jaraguá