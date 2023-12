SP vai à COP28 com planos para combate a mudanças climáticas e redução de emissões

O Governo de São Paulo participa nos próximos dias da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento acontece entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. Pela gestão estadual, estarão presentes representantes da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil); da Fundação Florestal; da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; da Sabesp; da Cetesb; da InvestSP; e da Secretaria de Negócios Internacionais.

Entre as ações que serão apresentadas pelos representantes do governo paulista, estão os esforços de governança de uma nova regulamentação da Política Estadual de Mudanças Climáticas. O Plano de Ação Climática 2050, que tem o objetivo de desenvolver estratégias para a redução de emissões de gases de efeito estufa em todo o território paulista, também será apresentado, além de outras ações.

Maior economia do Brasil e terceira da América Latina, São Paulo tem 46 milhões de habitantes distribuídos em 248 mil km² de área, sendo 23% deles cobertos por vegetação nativa com alta biodiversidade. Enquanto o mundo tem 15% da matriz energética com origem em fontes renováveis e o Brasil, 48%, São Paulo apresenta uma taxa de 57%.

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) fará parte da delegação brasileira representando o Estado. Entre os temas levados pela Semil ao evento está o Portfólio Verde, conjunto de iniciativas que englobam programas como o ReflorestaSP e Nascentes.

A Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, por sua vez, apresentará as ações do Programa Agro Legal, a geração de bioenergia e biometano nas usinas de etanol e a produção de biofertilizantes em usinas de reciclagem verde.

Já a Cetesb participa de discussões para buscar melhores ferramentas e aprimorar o sistema de relato de inventários de emissões de gases de efeito estufa, cujo monitoramento é atribuição do órgão. Além disso, terá reuniões bilaterais com agências ambientais de Portugal, França e EUA para troca de experiências.

A Sabesp levará como temas principais a economia circular e o objetivo de universalização de água e esgoto, a partir do Novo Marco do Saneamento e a desestatização da companhia, além da despoluição dos rios, com ênfase no IntegraTietê.



A participação da Secretaria de Negócios Internacionais estará focada nas relações de comércio internacional e sustentabilidade. Outra frente de atuação estará na promoção de negócios que possam acelerar a transição energética em São Paulo e a produção de energia limpa.

Por fim, no âmbito da Educação, alunos de uma escola estadual de São Carlos apresentarão um projeto desenvolvido por eles voltado ao combate ao aquecimento global e que foi selecionado pela Unesco para ir à COP28.



Veja o que o SP vai apresentar na COP28



O Governo do Estado vai apresentar as seguintes diretrizes e programas na COP28:



* Plano de Ação Climática 2050, que tem o objetivo de desenvolver estratégias para a redução de emissões de gases de efeito estufa em todo o território paulista;



* Proposta de governança para a regulamentação da Política Estadual de Mudanças Climáticas;



* Subsídios para o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência às Mudanças Climáticas de São Paulo, em cooperação técnica com a GIZ (governo alemão);



* Compromisso SP Carbono Zero, com o objetivo de incentivar empresas paulistas a assumirem compromissos voluntários de redução de emissão de gases de efeito estufa para conter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC;



* Programas como Plano Estadual de Meio Ambiente, IntegraTietê, Plano Estadual de Energia e Plano de Logística e Investimentos.