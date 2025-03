SP: Vagas abertas para participação de feira de artesanato na Páscoa

A Prefeitura de São Paulo abre inscrições para artesãos e manualistas credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas para participar de uma feira de Páscoa na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Até o dia 18 de março os artesãos poderão se inscrever para o evento que acontece entre os dias 08 e 09 de abril, das 12h às 18h. No total, serão 10 vagas para participantes do programa que serão escolhidos pela curadoria do Mãos e Mentes Paulistanas.

A ação é uma oportunidade especial para que os participantes do programa possam levar seus produtos a um espaço corporativo, onde poderão comercializar diretamente com magistrados, servidores e prestadores de serviço.

“As parcerias entre a Prefeitura e outros órgãos é fundamental para fortalecer o empreendedorismo e ampliar as oportunidades para os artesãos da cidade. Com a Feira de Páscoa, os participantes do Mãos e Mentes Paulistanas terão um espaço privilegiado para expor e vender seus produtos, conectando-se diretamente com um novo público e fortalecendo a economia criativa”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Condições de participação

Para participar da Feira de Páscoa no TRF3, o artesão ou manualista precisa, obrigatoriamente:

Ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas;

Apresentar um produto de autoria própria com temática voltada à Páscoa;

Possuir certificado de uma das turmas de 01 a 15 ou ter concluído os cursos de “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção” da Qualificação Empreendedora do programa;

Possuir CNPJ no próprio nome ou no quadro societário

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

Serviço

Feira de Artesanato Especial de Páscoa no TRF3

Inscrições até 18/03 neste link

Data: 08 e 09 de abril

Horário: das 12h às 18h

Vagas: 10

Local: Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3)

Endereço: Avenida Paulista, 1842, Cetenco Plaza – Torre Sul, pavimento térreo